Після спарювання самки вогнівки відкладають на молоді листочки самшиту невеликими купками яйця

Батьківщина самшитової вогнівки – країни Східної Азії: Японія, Китай, Тайвань, Корея, Індія. Однак з 2006 року шкідник зустрічається і в Європі. Вперше самшитову вогнівку виявили в Німеччині, але потім вона почала швидко поширюватися по Європі і була занесена в список особливо небезпечних видів шкідників в Європі. Як боротися із самшитовою вогнівкою, розповідає «Волинська обласна фітосанітрна лабораторія».

Після спарювання самки вогнівки відкладають на молоді листочки самшиту невеликими купками яйця, з яких невдовзі відроджуються гусениці довжиною 1-2 мм, жовто-зеленого кольору з чорною головою. Їх розвиток триває приблизно 3-4 тижні. За цей час шкідники стають темно-зеленого кольору з широкою чорною та тонкими білими лініями по бокам і досягають 3,5-4 см в довжину. За рік може розвиватися в 3-4 поколіннях.

Зимують гусениці в щільних білих павутинних коконах між листям. Навесні вони дохарчовуються і заляльковуються. Через 10-15 днів з лялечок вилітають метелики. Дорослий метелик самшитової вогнівки досить великого розміру, має розмах крил до 45 мм. Крила світло-блакитні, з коричневою окантовкою по краю, низ обрамлений бахромою з коротких тонких волосків.

Тим, хто має самшит і хоче зберегти його, потрібно постійно тримати ці рослини під контролем. Якщо на вашій ділянці один-два кущі самшиту, при виявленні перших пошкоджень, можна спробувати застосувати механічний метод боротьби: обрізати пошкоджені гілки, зібрати та знищити яйцекладки та гусениці.

Якщо ж вогнівка оселилася на багатометровій зеленій огорожі, без хімічного захисту не обійтись. Для боротьби з шкідником можна застосовувати препарати «Актара», «Конфідор-максі», «Актелік», «Енжіо». Бажано кожну наступну обробку рослин проводити іншим препаратом, оскільки шкідник має властивість розвивати невразливість до окремих препаратів. Починати хімічний захист потрібно весною. Варто провести два обприскування з інтервалом у два тижні. Протягом літа повторити дві-три серії обробки, кожна з яких повинна складатись з двох обробок, знову з інтервалом у два тижні.

Щоб препарат проникав усередину куща, потрібно забезпечити потужний струмінь оприскувача. Не зайвим буде обприскати і землю під ушкодженим кущем. Але є застереження – оскільки препарати отруйні, вони діють, у тому числі, на корисних комах. Якщо десь поблизує є пасіка, рослини після обробки потрібно обов’язково накривати агроволокном, щоб не допустити загибелі бджіл. Якщо є перші ознаки ушкоджень, то кущі самшиту доцільно обробити навіть восени – гусениці можуть живитися практично до перших морозів, тому чим більше гусениць в цей період буде знищено, тим менше їх перезимує.

Для боротьби із самшитовою вогнівкою також можна використовувати біопрепарати, зокрема, «Бітоксибацилін», «Дендробацилін». Більш ефективним у боротьбі зі шкідником є суміш препаратів «Актоверм» (100 мл) + «Лепідоцид» (100 мл) або «Бітоксибацилін» (100 мл). Бактеріальні препарати найкраще застосовувати на перших етапах пошкодження куща молодими гусеницями за температури повітря не нижче +17-18°С. Окрім того, бактеріальні препарати діють не так швидко, як хімічні, тому до своєї загибелі гусениці ще можуть пошкоджувати листки.

При боротьбі із самшитовою вогнівкою також варто підживити кущі самшиту фосфорно-калійними добривами. Сильно пошкоджені кущі, якщо вони не є особливо цінними, варто викопати і спалити, ретельно прибравши всі залишки пошкодженого куща, та глибоко перекопати ґрунт.