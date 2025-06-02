Горох і вівсяні пластівці містять чимало корисних речовин, які здатні підтримати ріст рослин

Не всім відомо, що деякі звичні продукти харчування можуть ефективно слугувати органічним добривом для городніх культур. Наприклад, горох і вівсяні пластівці містять чимало корисних речовин, які здатні підтримати ріст рослин не гірше за спеціалізовані мінеральні підживлення. Як вони здатні допомогти у вирощування огірків, пише Elegant woman.

Горох як джерело тривалого живлення

Горох, особливо колотий, містить азот, амінокислоти та мікроелементи, необхідні для формування міцної вегетативної маси й активного плодоношення. Для підживлення достатньо викопати неглибоку борозну біля основи кожного куща огірків і внести невелику кількість гороху, приблизно одну столову ложку на рослину. Після цього його потрібно прикрити шаром ґрунту.

Перевага такого способу – тривала дія. Органічна речовина розкладається поступово, виділяючи поживні речовини протягом кількох тижнів, тому повторного внесення впродовж сезону не потрібно.

Вівсянка як натуральне рідке добриво

Вівсяні пластівці також є цінним органічним компонентом. Вони багаті на клітковину, крохмаль і деякі мінерали, які активізують розвиток кореневої системи. Щоб приготувати підживлення, потрібно змішати одну склянку пластівців із 10 літрами води й залишити розчин настоюватися на 2-3 дні. За цей час вівсянка розм’якшиться і почне бродити, саме в такому вигляді вона краще засвоюється рослинами.

Готову рідину рекомендується вносити під корінь у кількості близько одного літра на кущ. Процедуру бажано проводити у вечірній час або в похмуру погоду, щоб уникнути швидкого випаровування вологи.