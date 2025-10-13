Для підзимового посіву обирайте тільки ті культури, що здатні витримати зимові умови

Саме зараз можна висіяти холодостійкі овочі та зелень під зиму. Завдяки правильному підходу молоді паростки зʼявляться ранньою весною, будуть міцними та витривалими. А головне – ви отримаєте врожай раніше, ніж зазвичай. «Новини.Live» пишуть, що сіяти восени, коли саме це робити та як правильно підготувати грядки.

Коли сіяти під зиму

Найкращий час для підзимового посіву – кінець жовтня або початок листопада. Температура повітря має знизитися до +2-0°C, щоб насіння не проросло до заморозків. Якщо погода затримує зниження температури, можна сіяти навіть після випадіння першого снігу, головне – щоб ґрунт не встиг промерзнути.

Які культури підходять для посіву восени

Для підзимового посіву обирайте тільки ті культури, що здатні витримати зимові умови:

морква, буряк, редис;

цибуля, часник;

пекінська капуста;

кріп, петрушка, шпинат, салат.

Щоб збільшити шанси на рясні сходи, варто подвоїти кількість насіння. Частина може не пережити морози, але підвищена норма компенсує можливі втрати.

Як підготувати грядки

Обирайте сонячне місце, де весною швидше зійде сніг. Ґрунт потрібно перекопати, добре розрівняти і сформувати грядки ще до настання морозів. Після посіву обов’язково замульчуйте ділянку, це захистить насіння від різких перепадів температури. Якщо на місці ростуть сидерати, їх можна не прибирати – вони стануть природним утепленням.

Що ще можна зробити в жовтні

Окрім овочів, у жовтні висаджують озимий часник і цибулю. Також це ідеальний період для посадки весняних квітів – тюльпанів, нарцисів, крокусів. Вони встигнуть укорінитися до морозів і навесні порадують яскравим цвітінням.