Як навчити кота виконувати команду «дай п'ять»: секрети дресирування
Перш ніж почати вчити кота новому трюку, важливо дотримуватися графіка
На відміну від собак, коти не так легко піддаються дресируванню, проте навчити їх цікавих трюків цілком можливо. Виконання команди «дай п’ять» – чудовий спосіб зміцнити зв’язок із вашим улюбленцем і додати йому активності. Bluecross розповіли, як навчити кота виконувати цей трюк.
Перш ніж почати вчити кота новому трюку, важливо дотримуватися графіка. Тренування повинні бути короткими – не більше п'яти хвилин за раз – щоб ваш кіт не нудьгував. Завжди слідкуйте за мовою тіла кота і давайте йому достатньо простору, щоб він міг поблукати та зайнятися власними справами, коли захоче.
Як привчити кота команді «дай п’ять»?
- Потрібно почати з сидячого положення кота. Покажіть йому пакетик з ласощами або потрясіть ним, щоб привернути його увагу.
- Потримайте ласощі в стиснутому кулаці перед котиком. Природна цікавість зазвичай спонукає кота почати обнюхувати або лапати вашу руку. Як тільки його лапа відірветься від землі та торкнеться вашої руки, відмітьте його дію словом «так» або клацанням, після чого дайте йому ласощі. Повторіть цей процес кілька разів. Не всі коти відразу піднімуть лапу до вашої руки. Вони можуть почати з невеликих рухів, відриваючись від землі. Заохочуйте кота за найменші підняття лапи. Це дасть їй зрозуміти, що вона на правильному шляху, і повторити дію.
- Коли ваш кіт кілька разів торкнеться лапою вашої руки, можете починати додавати обрану вами фразу. Простягаючи руку, цього разу скажіть «дай п'ять», а потім винагородіть кота, коли він торкнеться вашої руки. Повторіть цей процес кілька разів – можливо, знадобиться кілька сеансів, перш ніж ваш кіт буде впевнено торкатися вашої руки, коли ви вимовляєте фразу.
- Коли ваш кіт навчиться торкатися вашої руки на прохання, ви можете змінити положення руки. Тримайте відкриту долоню, показуючи «п'ять». Попросіть кота дати «дай п'ять» і заохочуйте його, коли він доторкнеться до вашої руки. Повторюйте цей процес доти, доки кіт не буде впевнено і послідовно давати вам «п'ять».
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