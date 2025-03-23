Перш ніж почати вчити кота новому трюку, важливо дотримуватися графіка

На відміну від собак, коти не так легко піддаються дресируванню, проте навчити їх цікавих трюків цілком можливо. Виконання команди «дай п’ять» – чудовий спосіб зміцнити зв’язок із вашим улюбленцем і додати йому активності. Bluecross розповіли, як навчити кота виконувати цей трюк.

Перш ніж почати вчити кота новому трюку, важливо дотримуватися графіка. Тренування повинні бути короткими – не більше п'яти хвилин за раз – щоб ваш кіт не нудьгував. Завжди слідкуйте за мовою тіла кота і давайте йому достатньо простору, щоб він міг поблукати та зайнятися власними справами, коли захоче.

Як привчити кота команді «дай п’ять»?