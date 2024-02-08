Полив крупномірів ви можете здійснювати за допомогою півлітрової пляшки

Як можна запобігти пересиханню ґрунту у кімнатних рослин під час вашої тривалої відсутності? Існує три способи, які допоможуть вам підтримувати вологість ґрунту, але кожен з них підходить для конкретного випадку, пише «Флористікс Інфо».

Гнотовий полив

Для його організації потрібно поставити кілька рослин навколо дрібної ємності з водою, яка має стояти трохи вище за горщики. У кожному горщику потрібно злегка підкопати землю, опустити в заглиблення один кінець шматка скрученої в джгут тканини і присипати його землею: так волога одразу надходитиме до шару з коренями. Другий кінець гноту потрібно опустити в ємність із водою. Спочатку вода змочить джгут, а потім буде повільно надходити в ґрунт і накопичуватися в ньому. Бажано, щоб гніт не був занадто довгим.

Спосіб простий і досить зручний, однак у нього є недоліки. По-перше, він розрахований лише на 3-4 дні вашої відсутності, тому що багато води в дрібну ємність не наберете, а з глибокої ємності вода витікатиме до певного моменту – коли її рівень сильно знизиться, подача води припиниться.

По-друге, гніт має бути натягнутим, інакше волога буде накопичуватися в місці провисання і не потрапить у ґрунт. По-третє, спосіб гнотового поливу підходить тільки для зволоження ґрунту в дрібних горщиках: великі рослини вимагають набагато більше води, ніж може дати гніт.

Автолійка

Цей спосіб може стати оптимальним рішенням для будь-яких випадків. Автолійка не дасть квітам засохнути, навіть якщо ви покинете будинок надовго. Прилад можна насадити на будь-яку ємність – хоч на відро, хоч на бочку з водою. З автолійки виходить шланг довжиною 10 м, в який вставлено фільтр, що підтягує воду. Також до набору входять деталі, що дають змогу одночасно поливати 20 рослин: 10 крапельниць, 10 дозаторів, багато куточків і перехідників.

Працює прилад на чотирьох батарейках ААА. Для поливу невеликої рослини на кінець шлангу насаджується крапельниця, а для поливу крупноміра – дозатор. Дозатор краще укласти на поверхню ґрунту біля рослини. Інтенсивність подачі води через дозатор можна регулювати, її можна навіть перекрити. Крапельницю бажано увіткнути в ґрунт у районі залягання коренів.

На одному вікні табло потрібно виставити значення від 1 до 99 секунд – час, за який здійснюватиметься полив. Якщо вам потрібно поливати рослини 120 або 180 секунд, слід виставити значення відповідно Н2 або Н3. В іншому вікні табло встановлюється цифра, що означає кількість днів між поливами.

Мінімальний поріг, який можна встановити на табло, – це полив один раз на 12 годин, а максимальний – один раз на 15 днів. Якщо в приладі сядуть батарейки або в ємності закінчиться вода, автолійка просто відключиться, але її мотор не згорить. Нові батарейки і достатня кількість води в ємності гарантують полив протягом місяця-двох.

Полив за допомогою пластикових пляшок

Полив крупномірів ви можете здійснювати за допомогою півлітрової пляшки. Наберіть у неї воду, загвинтіть кришку і зробіть у кришці дуже тонким шилом або циганською голкою маленький отвір, щоб із перевернутої пляшки не капала вода. Отвір має бути крихітним, інакше вода виллється занадто швидко.

Розкопайте ґрунт у горщику, встроміть у нього перевернуту кришкою донизу пляшку і прикопайте її. На такому поливі велика рослина може протриматися від 5 до 7 днів.