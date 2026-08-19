Сироватка містить молочну кислоту, амінокислоти та деякі мінеральні речовини

Молочну сироватку часто використовують у догляді за помідорами як домашній засіб для профілактики хвороб. Особливо популярним є розчин із додаванням невеликої кількості йоду, яким обприскують листя та стебла. Водночас важливо правильно розводити сироватку та не сприймати такий засіб як повноцінну заміну препаратам проти хвороб. Як використовувати розчин без шкоди для томатів, пише УНІАН.

Чи допомагає сироватка проти фітофтори

Сироватка містить молочну кислоту, амінокислоти та деякі мінеральні речовини. Після нанесення на листя вона залишає тонкий шар, який може створювати менш сприятливі умови для розвитку окремих грибкових збудників.

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Саме тому сироватку доцільніше розглядати як профілактичний засіб, а не як ліки для вже сильно уражених рослин. Якщо на кущах з’явилися численні темні плями, листя швидко відмирає або хвороба активно поширюється, домашнього розчину може бути недостатньо.

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Йод часто додають до сироватки через його знезаражувальні властивості. Проте такий розчин не варто вважати засобом, здатним повністю замінити спеціальні препарати для захисту рослин.

Як приготувати розчин для обприскування

Для профілактичного оброблення томатів приготуйте простий розчин із таких складників:

Молочна сироватка – 1 л. Вода – 9 л. Аптечний йод – 10–15 крапель.

Розведіть сироватку у воді та додайте йод. Ретельно перемішайте суміш і перелийте її в обприскувач. Готуйте лише ту кількість розчину, яку плануєте використати за один раз.

Як правильно обприскувати помідори

Проводьте оброблення вранці або ввечері, коли немає активного сонця. Обирайте сухий і безвітряний день, щоб розчин не стікав із листя та не випаровувався надто швидко.

Намагайтеся рівномірно змочити листя з обох боків, адже саме на нижній поверхні листкової пластини також можуть накопичуватися збудники хвороб. Не потрібно заливати рослини великою кількістю рідини, достатньо легкого рівномірного покриття.

Для профілактики оброблення можна повторювати приблизно раз на 7–10 днів. Якщо після процедури пройшов сильний дощ, захисний шар змиється, тому за потреби оброблення доведеться провести повторно.

Чи можна поливати помідори сироваткою

Використовувати нерозведену сироватку для регулярного поливу томатів не варто. Через її властивості часте внесення може впливати на ґрунтове середовище та живлення рослин.

Якщо ви все ж хочете застосувати сироватку для поливу, обов’язково розбавляйте її водою. Орієнтовно на 10 л води можна взяти 1 л сироватки та використовувати такий розчин час від часу, а не під час кожного поливу.

Для захисту листя сироватка з йодом більше підходить саме для обприскування. Водночас стежте за станом рослин і не проводьте надмірно частих оброблень.