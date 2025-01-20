Достатньо лише додати обраний інгредієнт, залити водою та залишити на деякий час для ефективного очищення

Чайний наліт на термосі чи чашках – це поширена проблема, яка з часом може погіршити зовнішній вигляд і навіть запах вашої ємності. Однак не варто хвилюватися: є кілька простих і доступних способів, як ефективно очистити термос від цього нальоту. Використовуючи підручні засоби, ви зможете повернути вашому термосу первісний вигляд і запах. Ukr.Media пише про найкращі методи очищення.

Ось кілька ефективних способів очистити термос від чайного нальоту та запахів:

Оцет. Для незначного забруднення можна використати звичайний столовий оцет (9%). Наповніть термос на чверть оцтом, а решту об'єм заповніть гарячою водою (не обов'язково окропом). Закрийте термос кришкою та залиште на кілька годин. Потім просто прополощіть термос чистою водою. Таблетки для очищення зубних протезів. Придбати такі таблетки можна в аптеці. Помістіть 1-2 таблетки в термос, залийте окропом і залиште на ніч. Вранці просто промийте термос водою. Це простий спосіб позбутися від неприємного запаху та нальоту завдяки харчовій соді, яка входить до складу таблеток. Перлова крупа та сода. Для сильно забруднених термосів використовуйте перловку і харчову соду. Засипте пів склянки перловки та 3 чайні ложки соди в термос, додайте окріп до половини об'єму та закрийте. Струшуйте термос кілька хвилин, а потім промийте. Лимонна кислота або свіжий лимон. Лимон є чудовим засобом для видалення нальоту та неприємного запаху. Насипте 1-2 столові ложки лимонної кислоти або покладіть кілька часточок лимона в термос, залийте окропом і залиште на кілька годин або на ніч. Після цього промийте термос.

Як позбутися запаху в термосі:

Лимонна кислота. Засипте в термос 1-2 столові ложки лимонної кислоти, залийте гарячою водою та залиште на ніч. Розчин злийте та обполоскайте чистою водою. Цей метод дозволяє не лише очистити, а й повернути термосу свіжість без тертя. Свіжий лимон. В іншому варіанті можна використати кілька часточок лимона, поклавши їх в термос і заливши окропом. Залиште на ніч, і запахи підуть самі по собі.

Ці методи не вимагають тривалого тертя, що зручно, адже внутрішня частина термоса часто буває вузькою і важкодоступною. Достатньо лише додати обраний інгредієнт, залити водою та залишити на деякий час для ефективного очищення.

Що не варто використовувати:

кухонні засоби для чищення раковин чи унітазів : вони містять агресивні компоненти, які можуть пошкодити матеріал термоса, а також гумові прокладки та зварні шви;

: вони містять агресивні компоненти, які можуть пошкодити матеріал термоса, а також гумові прокладки та зварні шви; абразивні мийні засоби: такі засоби можуть залишати мікротріщини на поверхні термоса, що призводить до швидшого забруднення.

Після кожного використання не забувайте промивати термос водою з милом та давайте йому висохнути природним шляхом.