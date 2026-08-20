Для видалення мінерального нальоту можна скористатися лимонною кислотою окремо

Унітаз потребує регулярного очищення, адже на його поверхні поступово накопичуються вапняний наліт, мінеральні відкладення та забруднення. Додатковою проблемою може стати неприємний запах, особливо якщо сантехніку миють нерегулярно. Для звичайного догляду необов’язково щоразу купувати спеціальні засоби. Як приготувати суміш самостійно з кількох доступних складників, пише УНІАН.

Один із найзручніших варіантів – ароматні бомбочки на основі соди та лимонної кислоти. Вони шиплять у воді, допомагають послабити забруднення та залишають після себе приємний аромат.

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Для приготування знадобляться склянка харчової соди, пів склянки лимонної кислоти, близько 20 крапель ефірної олії та столова ложка води. Ефірну олію можна обрати на власний смак, наприклад лимонну, м’ятну або лавандову.

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Як зробити бомбочки для унітаза

Спочатку змішайте соду з лимонною кислотою у сухій мисці. Додайте ефірну олію та добре перемішайте складники. Потім дуже обережно вливайте воду невеликими порціями, постійно перемішуючи суміш. Не додавайте всю воду одразу, адже волога спричинить передчасну реакцію соди з лимонною кислотою.

Маса повинна нагадувати вологий пісок і добре тримати форму, якщо стиснути її рукою. Перекладіть суміш у невеликі силіконові формочки та злегка утрамбуйте. Залиште бомбочки висихати приблизно на добу, після чого дістаньте їх із формочок і зберігайте в сухому місці.

Для очищення покладіть одну бомбочку в чашу унітаза та дочекайтеся, поки вона перестане шипіти. Після цього пройдіться по поверхні щіткою та змийте воду. Якщо наліт застарілий, одного застосування може бути недостатньо, у такому разі процедуру можна повторити.

Ще один простий спосіб очищення

Для видалення мінерального нальоту можна скористатися лимонною кислотою окремо. Насипте невелику кількість порошку на вологу поверхню унітаза, залиште на 15–20 хвилин, а потім ретельно пройдіться щіткою та змийте воду.

Соду також можна використовувати для м’якого механічного очищення. Нанесіть її на вологу поверхню, залиште на кілька хвилин, після чого почистьте щіткою. Водночас не варто змішувати соду з оцтом заради посилення очищення: під час реакції вони значною мірою нейтралізують одне одного, тому ефект від такої суміші не буде кращим лише через активне шипіння.

Важливо також не поєднувати домашні засоби з хлоровмісними або іншими агресивними очисниками. Особливо це стосується оцту та інших кислотних речовин, змішування різних засобів для чищення може спричинити небезпечні випари. Для регулярного догляду краще використовувати один засіб за раз і після очищення добре промивати поверхню водою.