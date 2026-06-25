Одна з найпоширеніших помилок – тримати вікна відчиненими вдень

Літня спека здатна швидко нагріти квартиру, особливо якщо вікна виходять на сонячний бік. Проте навіть без кондиціонера можна зробити оселю значно комфортнішою. Деякі прості звички та доступні рішення допомагають знизити температуру в приміщенні й легше переносити спекотні дні. Що робити, пише «Експерт».

Експерти радять не чекати, поки квартира повністю прогріється, а діяти на випередження.

Провітрюйте житло лише у прохолодні години

Одна з найпоширеніших помилок – тримати вікна відчиненими вдень. Якщо надворі температура вища, гаряче повітря лише швидше нагріває кімнати.

Найкраще провітрювати квартиру рано-вранці, увечері або вночі, коли повітря надворі стає прохолоднішим.

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Створюйте протяг

Якщо вікна виходять на різні сторони будинку, відкрийте їх одночасно. Це допоможе забезпечити циркуляцію повітря та швидше охолодити приміщення.

Закривайте штори до появи сонця

Щільні світлі штори, жалюзі або ролети допомагають зменшити нагрівання кімнат. Особливо важливо захищати вікна, які виходять на південний або західний бік.

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Використовуйте вентилятор правильно

Увечері вентилятор можна поставити біля відчиненого вікна, щоб він сприяв надходженню прохолодного повітря або виводив тепле з приміщення.

Поставте перед вентилятором лід

Контейнер із льодом або заморожені пляшки з водою перед вентилятором допоможуть створити прохолодний повітряний потік.

Менше користуйтеся плитою та духовкою

Під час приготування їжі кухня швидко нагрівається. У спекотні дні краще готувати вранці або ввечері, коли температура нижча.

Вимикайте непотрібну техніку

Телевізори, комп'ютери, зарядні пристрої та лампи виділяють тепло. Вимкнення непотрібних приладів допоможе трохи знизити температуру в кімнатах.

Використовуйте вологі рушники

Вологий рушник біля відчиненого вікна може сприяти охолодженню повітря. Водночас важливо не допускати надмірної вологості в приміщенні.

Приберіть важкий текстиль

Килими, пледи та щільні покривала накопичують тепло. Улітку краще замінити їх легшими тканинами або тимчасово прибрати.

Подбайте про власний комфорт

Прохолодний душ, легкий одяг із натуральних тканин та достатня кількість води допомагають легше переносити високі температури навіть тоді, коли у квартирі залишається спекотною.

Також варто уникати деяких помилок. Не рекомендується залишати вікна відчиненими у розпал дня, направляти вентилятор прямо на себе всю ніч або використовувати воду поблизу електроприладів. Правильне поєднання кількох простих способів допоможе зробити квартиру комфортнішою навіть без кондиціонера.