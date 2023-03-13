Потреба в кредитуванні в Україні на початок 2023 року залишається на досить високому рівні. При цьому зберігається серйозна різнорідність кредитних пропозицій, яка стала ще помітнішою після початку війни в лютому 2022 року. Без сумніву, військові дії серйозно вплинули на кредитний ринок, і зараз необхідно особливо уважно підходити до вибору кредитного продукту та кредитора. Розглянемо актуальні пропозиції сектора і виберемо оптимальний варіант для більшості потенційних позичальників.

Беззаставні кредити в банках та МФО

Беззаставні кредити становлять більшість всіх актуальних пропозицій. Кредит без застави має свої плюси та мінуси. З позитиву – він потенційно доступний всім, навіть якщо немає можливості надати в заставу нерухомість або інше майно. Мінусів у «беззастави» більше:

Невелика сума;

Вища ставка;

Багато бюрократичних обмежень.

Беззаставний кредит у банку (основні пропозиції) – це споживчі кредити на малі та середні суми. Їх використовують, наприклад, для купівлі техніки, обладнання тощо. З початком війни отримати їх стало складніше, оскільки банк вимагає більше документів, довше розглядає заявку, «фільтрує» клієнтів за рівнем доходу та іншими параметрами. Середня ставка – від 50% до 80% річних;

Беззаставний мікрокредит. Позика в МФО для багатьох – табу! І не дарма. Процентна ставка тут стартує від 300% річних, до того ж на позичальника чекає маса підводних каменів у договорах у вигляді прихованих платежів і комісій. Середня сума – 10 000–50 000 гривень залежно від кредитора. З початком війни мікрокредити переважно стали видавати лише незмінним клієнтам, тобто % схвалення впав;

Заставні кредити в банках та приватних фінансових компаніях

Заставний кредит завжди вигідніший за беззаставний. Є у пропозиції і мінус – клієнту необхідно обов'язково надати заставу (нерухомість, авто тощо) у тому регіоні, де кредитує банк/фін.компанія.

На кредит під заставу у банку зараз не надто багато пропозицій. Банки кредитують тільки під нерухомість з високою ліквідністю, при цьому на поверхню випливають очевидні недоліки:

Низький відсоток схвалення (приблизно 1:20);

Високі вимоги до клієнта;

Складне у плані документів оформлення;

Процес розгляду заявки багатоетапний, може тривати 2–4 тижні;

Є додаткові витрати (нотаріус, оцінювач, комісії тощо).

Кредит під заставу у приватній фінустанові також має плюси та мінуси. Середня ставка тут становить 18–36% залежно від кредитора. Заставний кредит від приватної особи відрізняється мінімальним ступенем забюрократизованості, отримати його можна з 99% шансом, а умови для клієнта набагато лояльніші. Особливо це стосується західних регіонів (Львів, Луцьк, Тернопіль, Вінниця, Ужгород).

Кредит під заставу нерухомості без відмови у 2023 році

Приватних фінансових компаній сьогодні є досить багато. Позичальники в основному орієнтуються на регіон кредитування, розмір ставки, строк погашення та суму. На тлі десятків конкурентів реально виділяється компанія Status Finance – багаторічний лідер ринку заставних кредитів.

У Status Finance можна отримати кредит під заставу нерухомості у західних та центральних областях України:

Кредитор надає чесні умови:

Сума – до 20 000 000 грн (80% ціни застави);

Ставка – всього 18% річних;

Термін – до 84 місяців;

Без комісій;

Без прихованих платежів;

Без страхування застави.

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