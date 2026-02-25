Для раннього врожаю оберіть ультраранні сорти

Багато хто мріє скуштувати власну молоду картоплю ще навесні, коли на городі тільки з’являються перші сходи. Насправді це можливо, якщо правильно підготувати бульби та скористатися розсадним способом. Метод із газетними стаканчиками дозволяє прискорити розвиток рослин і отримати врожай на кілька тижнів раніше. Детальніше про такий метод пише ProstoWay.

Секрет у правильному старті

Для раннього врожаю оберіть ультраранні сорти, які формують бульби приблизно за 55–65 днів після появи сходів. Уже в лютому перенесіть насіннєву картоплю в тепле й світле місце, щоб пробудити вічка та отримати міцні паростки.

Коли з’являться короткі товсті проростки, висадіть бульби у саморобні стаканчики, сформовані з газетного паперу. Наповніть їх легким поживним субстратом. Розташуйте ємності на світлому підвіконні та доглядайте протягом приблизно місяця, помірно поливаючи.

Пересадка та подальший догляд

У квітні перевезіть підрослу розсаду до парника або теплиці. Переваліть рослини у великі відра разом із газетними стаканчиками – папір поступово розкладеться в ґрунті та не зашкодить кореневій системі.

На дно відра покладіть шар агроволокна, додайте рослинні рештки та родючий ґрунт. Після встановлення стабільного тепла виставте контейнери на сонячне місце. Регулярно поливайте, адже в обмеженому об’ємі земля висихає швидше. За належного догляду з одного відра можна отримати до 4–5 кілограмів ніжної молодої картоплі вже у травні. Такий спосіб дозволяє насолодитися власним урожаєм значно раніше традиційних строків.