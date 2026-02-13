На відміну від столової, насіннєву картоплю не обробляють речовинами, що пригнічують проростання

Насіннєва картопля вважається більш продуктивною порівняно зі звичайною столовою. Це спеціально виведені сорти з підвищеною стійкістю до хвороб, кращою адаптацією до клімату та стабільною врожайністю. За правильного підходу з одного куща можна зібрати до 4 кілограмів бульб. Однак для цього важливо дотримуватися основних правил пророщування та посадки. Детальніше про це пише УНІАН.

Коли висаджувати насіннєву картоплю

Висаджувати бульби у відкритий ґрунт слід тоді, коли земля прогріється приблизно до +15 °C. Зазвичай це відбувається наприкінці квітня або в травні, залежно від регіону. Для посадки обирайте добре освітлену ділянку з пухким і дренованим ґрунтом.

Не рекомендується висаджувати картоплю там, де протягом останніх трьох років росли томати, перець або баклажани. Таке чергування культур допоможе зменшити ризик хвороб.

Як підготувати бульби до посадки

На відміну від столової, насіннєву картоплю не обробляють речовинами, що пригнічують проростання. Тому перед посадкою її потрібно проростити. Для цього бульби розкладають у світлому прохолодному приміщенні на кілька днів, поки з’являться міцні паростки.

Великі бульби розміром понад 5 сантиметрів можна розрізати на частини так, щоб на кожному шматку залишалося щонайменше дві бруньки з паростками. Після цього картоплю потрібно підсушити протягом 2–3 днів у провітрюваному місці. Місця зрізів мають покритися захисною плівкою, щоб уникнути загнивання в ґрунті.

Що додати в лунку для щедрого врожаю

Перед посадкою викопайте ямки глибиною 10–15 сантиметрів. На дно кожної лунки рекомендується додати шар перепрілого компосту приблизно 5 сантиметрів. Органічне добриво забезпечить рослини поживними речовинами на початковому етапі росту.

Бульби викладайте зрізом донизу та засипайте шаром землі товщиною 8–10 сантиметрів. Відстань між кущами має бути не меншою за 35 сантиметрів, щоб рослини мали достатньо простору для розвитку.

Догляд після посадки

Після висаджування грядки слід добре полити. Коли молоді сходи досягнуть висоти близько 20 сантиметрів, їх потрібно підгорнути. Це сприятиме формуванню додаткових бульб і захистить кореневу систему.