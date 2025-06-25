Завдяки літньому режиму повітря краще циркулюватиме та створюватиметься мікропровітрювання в кімнаті

Більшість сучасних пластикових вікон мають функцію сезонного регулювання – зимовий та літній режими. Це дозволяє змінювати режими залежно від погоди, забезпечуючи комфорт у приміщенні. Завдяки літньому режиму повітря краще циркулюватиме та створюватиметься мікропровітрювання в кімнаті через менше притискання до стулки рамки. «24 канал» розповідає, як перевести пластикові вікна у літній режим.

Як перевести вікна у літній режим?

Перед зміною режиму варто перевірити, чи можна на вікнах взагалі змінити режим. Для цього потрібно відкрити стулку та оглянути її бічну частину. Сам процес налаштування полягає у повороті ексцентриків, тобто цапф. Якщо вона овальна або ж у ній є отвір для шестигранного ключа чи викрутки зірочки, тоді така система передбачає перемикання і налаштування режимів.

Для того, щоб перевести вікна на літній режим, потрібно спершу протерти кожну деталь фурнітури, очистити її від мастила та пилу, аби ексцентрики легше поверталися. Після цього на їхній поверхні знайдіть мітки, за якими можна визначити, у якому режимі працює фурнітура.

Ексцентрик повертайте шестигранним ключем, викруткою чи пласкогубцями. Якщо ви переводите вікно на літній режим, потрібно повернути так, аби мітка дивилась вгору, а овальна цапфа розташувалась вертикально.