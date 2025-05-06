Зазвичай жителі верхніх поверхів стикаються з проблемою, як помити вікна зовні – адже це занадто ризиковане заняття

Вікна дуже швидко брудняться через пил, дощ та інші погодні умови. Якщо вчасно не подбати про їх чистоту, оселя незабаром матиме неохайний вигляд. «24 канал» розповідає, як помити зовнішній бік вікон у багатоповерхівках.

Як помити вікна на висоті?

Зазвичай жителі верхніх поверхів стикаються з проблемою, як помити вікна зовні – адже це занадто ризиковане заняття. Дехто вирішує викликати альпіністів, адже цей процес справді краще доручити професіоналам. Проте якщо на балконі чи у кімнаті встановлені дерев'яні вікна, тоді можна спробувати їх розібрати та помити вже всередині дому. Та цей спосіб вимагає дуже багато часу, і не всі люди знають, як розібрати вікна та, що не менш важливо, потім зібрати їх назад.

Також непогано з завданням миття вікон може впоратися робот-мийник, який має присоски та радіоуправління. А якщо ви вирішили помити вікна самостійно, варто запастися страхувальним ременем та потрібними інструментами, аби дістатися віддалених ділянок.

Що потрібно для миття вікон:

Миски чи відра з водою. Господарські ганчірки, поролонові або тканинні губки. Мильні або спиртові розчини. Швабра.

Як помити вікна на висоті?

Спочатку наберіть гарячу воду, аби мильний розчин давав достатньо піни. Краще брати одразу дві місткості з водою: одну для розчину, а іншу для чистої води, аби змивати цей мильний розчин. Також варто взяти губки та скребки для миття, які повинні мати прогумовану поверхню та не мати залізної щетини, що може подряпати скло.

У жодному випадку не можна ризикувати та вилазити з вікна у спробі дістати до далеких кутів. Краще придбати спеціальне обладнання, що зробить процес безпечним та комфортним – телескопічну швабру та магнітні щітки.

Швабру з телескопічною ручкою можна підігнати за розміром вікна, а кінцівка швабри має поролонову та гумову частини, які допомагають розподіляти мийний засіб, зішкрібати бруд та видаляти розводи.

Поролонову частину швабри обробіть мильним розчином, відтисніть та помийте вікно. Якщо скло дуже забруднене, процедуру краще повторити кілька разів, аби повністю його очистити. Скребок із гумовим прошарком допоможе забрати зі скла залишки води та мийного засобу.