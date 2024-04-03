Очищати цибулини перед посадкою від лусок потрібно обов'язково

В інтернеті можна знайти чимало порад про те, що цибулини гладіолуса перед посадкою потрібно обов'язково проростити – у тирсі, кокосовому субстраті та інших пухких, вологоємних матеріалах. Чи потрібно це робити та як правильно підготувати гладіолуси до посадки, розповідає «Флористікс».

Чи варто пророщувати гладіолуси перед посадкою

Досвідчені квітникарі вважають пророщування цибулин гладіолуса перед посадкою зайвим. Крім того, що при висадці можна пошкодити відрослі корені, так ще й від нестачі світла паростки починають витягуватися, що може негативно вплинути на цвітіння.

Ніхто з колекціонерів, що культивують масу різних сортів цієї рослини, жодного разу не рекомендував попереднє пророщування цибулин в субстраті. Тим більше у північних регіонах. Найкраще знайти ранні сорти, які в умовах середньої смуги зацвітають у липні. Затримати цвітіння неможливо: якщо ви хочете отримати квіти в кінці літа, потрібно правильно обрати сорт.

Як зберігати цибулини до посадки

Якщо ви придбали цибулини гладіолуса задовго до терміну посадки, їх потрібно зберігати в холодильнику або погребі, тобто в прохолодному місці, щоб вони не проросли раніше. Укладіть цибулини в невеликі ємності точкою зростання вгору на той випадок, якщо паростки все-таки з'являться, потім надягніть на ємність поліетиленовий пакет і опустіть гладіолуси в підвал.

Якщо цибулина проросте, лежачи на боці, вам доведеться висаджувати її в такому самому положенні, але квітконіс все одно буде недостатньо міцним. А у цибулин, що зберігалися точкою зростання догори, квітконоси виростають прямими та міцними.

Якщо цибулина під час зберігання проросла, не потрібно бити на сполох: паростки гладіолуса розвиваються досить довго. Часто на висоті 5-7 см паростки завмирають і в такому розвитку чекають посадки в ґрунт.

Як знезаразити цибулини

Цибулини перед посадкою на клумбу слід обробити від грибкових інфекцій та трипсів – головних ворогів гладіолуса. Однак змішувати фунгіцид з інсектицидом не варто, бо взаємодія цих препаратів не до кінця вивчена. Спочатку обробіть цибулини у розчині фунгіциду, а потім – у розчині інсектициду.

Якщо ви відразу після покупки виявили на цибулині якісь плями, не замочуйте її в знезаражувальному розчині, тому що волога стимулює цибулини до проростання. Припудріть її порошковим фунгіцидом, і інфекція не буде поширюватися. Справжню якісну обробку потрібно робити безпосередньо перед посадкою в ґрунт.

Як обрати місце для посадки

Найчастіше гладіолуси уражаються захворюваннями, якщо ростуть у непридатному для них місці. Саджати їх потрібно на підвищенні, щоб у корінні рослин не застоювалася вода. Ґрунт для всіх цибулинних рослин повинен бути пухким. Якщо ґрунт глинистий і щільний, внесіть перед посадкою розпушувач.

Як підготувати цибулини до посадки

Очищати цибулини перед посадкою від лусок потрібно обов'язково, хоча б для того, щоб переконатися у відсутності на тілі цибулини ушкоджень чи ознак захворювання. Крім того, без цих щільних лусок цибулина проросте на кілька днів раніше.

Тижнів за два до посадки зніміть з цибулин покриви, обробіть від хвороб та шкідників, місця механічних пошкоджень помажте зеленкою, а потім тримайте посадковий матеріал під яскравим світлом, щоб він пройшов яровизацію.