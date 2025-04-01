Перед бронюванням квитків оцініть, наскільки добре ваш собака перенесе переліт

Переліт із собакою вимагає ретельної підготовки, щоб забезпечити комфорт та безпеку вашого улюбленця. Purina розповідає, як підготувати собаку до перельоту літаком.

Консультація з ветеринаром

Перед бронюванням квитків оцініть, наскільки добре ваш собака перенесе переліт. Деякі тварини погано переносять перельоти через стан здоров’я, вік або темперамент. Порадьтесь з ветеринаром щодо стану вашого улюбленця, щоб переконатись чи він зможе безпечно перенести політ.

Проведіть дослідження

Кожна авіакомпанія має власні правила щодо перевезення тварин. Дізнайтеся, чи дозволено перевозити собак саме вашої породи, оскільки деякі компанії забороняють польоти з собаками, які мають проблеми з диханням, наприклад, мопси чи бульдоги.

Також, якщо ви плануєте зупинитись в готелі, дізнайтесь, чи дозволяють вони брати тварин та які правила для них діють.

Бронювання квитків

Намагайтеся бронювати авіаквитки заздалегідь, оскільки авіакомпанії часто обмежують кількість тварин, дозволених до перевезення на одному рейсі. Тому, якщо у вас є можливість, бронюйте безпосадковий рейс, щоб уникнути пересадок і додаткового часу в дорозі (і стресу) для вашого собаки.

Контрольний список на день подорожі: