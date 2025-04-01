Як підготувати собаку до перельоту літаком: корисні поради для власників
Переліт із собакою вимагає ретельної підготовки, щоб забезпечити комфорт та безпеку вашого улюбленця. Purina розповідає, як підготувати собаку до перельоту літаком.
Консультація з ветеринаром
Перед бронюванням квитків оцініть, наскільки добре ваш собака перенесе переліт. Деякі тварини погано переносять перельоти через стан здоров’я, вік або темперамент. Порадьтесь з ветеринаром щодо стану вашого улюбленця, щоб переконатись чи він зможе безпечно перенести політ.
Проведіть дослідження
Кожна авіакомпанія має власні правила щодо перевезення тварин. Дізнайтеся, чи дозволено перевозити собак саме вашої породи, оскільки деякі компанії забороняють польоти з собаками, які мають проблеми з диханням, наприклад, мопси чи бульдоги.
Також, якщо ви плануєте зупинитись в готелі, дізнайтесь, чи дозволяють вони брати тварин та які правила для них діють.
Бронювання квитків
Намагайтеся бронювати авіаквитки заздалегідь, оскільки авіакомпанії часто обмежують кількість тварин, дозволених до перевезення на одному рейсі. Тому, якщо у вас є можливість, бронюйте безпосадковий рейс, щоб уникнути пересадок і додаткового часу в дорозі (і стресу) для вашого собаки.
Контрольний список на день подорожі:
- Дайте собаці можливість сходити до туалету перед польотом.
- Погодуйте улюбленця не пізніше, ніж за 4 години до польоту, щоб уникнути повітряної хвороби.
- Пограйте з собакою або візьміть його на тривалу прогулянку, щоб він втомився перед польотом.
- Переконайтеся, що ваш улюбленець носить ідентифікаційний жетон з актуальною інформацією.
- Переконайтеся, що мікрочип вашого собаки актуальний.
- Упакуйте сумку з кормом, мисками, ліками, повідцем і шлейкою.
- Якщо ваша собака подорожує у вантажному відсіку, повідомте про це весь персонал авіакомпанії (включаючи бортпровідників та пілотів).
- Завжди майте при собі свіжу фотографію вашого улюбленця.
- Візьміть із собою довідку про стан здоров'я собаки, особливо під час міжнародних подорожей.
- Використовуйте заспокійливі добавки або ліки, прописані ветеринаром, за необхідності (і відповідно до інструкцій).