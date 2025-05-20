Очищення теплиці, не лише внутрішніх, а й зовнішніх поверхонь, має велике значення

Весною саме час розпочинати підготовку до посадкового сезону. Теплиця – це справжнє серце городу, і від того, наскільки ретельно ви її підготуєте, залежить здоров’я рослин та обсяг майбутнього врожаю. Чистота, правильне живлення ґрунту і захист від шкідників – ключові складники успіху. Як правильно підготувати теплицю до нового сезону, пише Pixelinform.

Усунення шкідників і дезінфекція

Перший крок – повне прибирання: слід видалити залишки торішніх рослин, перекопати землю, зібрати можливі личинки та рештки шкідників. Це допоможе позбутися джерел інфекцій, які можуть зберігатися в ґрунті з минулого сезону.

Після механічного очищення проводять хімічну або біологічну обробку. Для знищення комах використовують спеціальні препарати – інсектициди та акарициди. Під час обприскування обов’язково дотримуйтеся правил безпеки: надягайте рукавички, респіратор і захисні окуляри. Після завершення обробки теплицю слід герметично зачинити мінімум на 24 години. Одяг після роботи варто одразу попрати.

Далі – обробка проти грибкових захворювань. Можна скористатися мідним купоросом, сірчаними шашками або біологічними фунгіцидами. Якщо ви прихильник екологічного землеробства, обирайте м’які біопрепарати, які не шкодять корисним мікроорганізмам у ґрунті.

Живлення для виснаженого ґрунту

Після захисту від шкідників варто дати землі «перепочити» хоча б тиждень, а потім переходити до внесення добрив. Грунт у теплицях має властивість швидко виснажуватися, тому без підживлення доброго врожаю не дочекатися.

Для стандартної ділянки рекомендується використовувати близько 40-50 г комплексного добрива з азотом, фосфором і калієм на квадратний метр. Якщо ж ви помічаєте, що земля збідніла, дозу кожного з елементів можна збільшити до 30 г/м².

Навесні краще використовувати сірчанокислий калій, він м’якший і не обпалює кореневу систему, на відміну від хлористого. Додатково можна внести деревну золу, достатньо однієї склянки на квадратний метр площі. З органічних добрив найкраще підходить перегній – приблизно відро або півтора на м².

Очищення поверхонь теплиці

Очищення теплиці, не лише внутрішніх, а й зовнішніх поверхонь, має велике значення. Бруд, пил і залишки вологи можуть затримувати до половини сонячного світла. А, як відомо, без світла не буде тепла, отже, й урожай постраждає.

Для миття можна використовувати просту теплу воду з додаванням мила або господарського засобу. Увагу варто приділити не лише плівці, склу чи полікарбонату, але й каркасу, стійкам, дверям і кватиркам. Все має бути чистим і сухим – це запорука здорового мікроклімату всередині.