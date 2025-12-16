У день Різдва родина відвідує церкву, організовує святковий обід і часто виходить колядувати

Різдво – це особливий час, коли родини збираються разом, відзначають духовне свято та дбають про затишок у домі. В українській традиції цей період поєднує підготовку до свят, збереження обрядів та пісних страв, які символізують духовні та сімейні цінності. Як підготуватися до свята, пише ТСН.

Підготовка дому до свят

За кілька тижнів до свят варто приділити увагу прибиранню та оновленню дому. Раніше українці ретельно очищали оселю та оновлювали господарські речі, щоб зустріти Різдво у чистому та гармонійному середовищі. Сучасні родини також готують святковий декор, перевіряють роботу гірлянд та освітлення, а за потреби оновлюють прикраси. Важливо продумати простір для гостей і підготувати додаткові стільці та місця для відпочинку.

Духовна підготовка

Перед Різдвом дотримуються 40-денного посту, що дозволяє фізично та духовно підготуватися до свят. Напередодні ставлять дідух, символ достатку та родючості, який зазвичай розташовують під іконою. У переддень Різдва українці також очищають духовний простір дому, читають молитви та готують святкову вечерю.

Святковий стіл: традиційні 12 пісних страв

На Святвечір традиційно подають 12 пісних страв, кожна з яких має символічне значення.

Кутя – головна страва, символізує добробут, єдність та родинний зв’язок.

Узвар та напої з сушених фруктів – вшановують предків та дарують енергію для нового року.

Борщ з вушками та інші супи – символ духовної чистоти та благополуччя.

Вареники, голубці та деруни – відображають достаток і працьовитість господарів.

Риба – символ духовної чистоти та гармонії.

Пампушки, салати та тушковані овочі – доповнюють стіл і підкреслюють різноманіття смаків.

Запечені яблука та десерти з медом і горіхами – завершують вечерю та додають святкової солодкості.

Всі страви пісні, що відповідає традиції посту, а також нагадує про духовну підготовку та важливість родинного єднання.

Святковий день

У день Різдва родина відвідує церкву, організовує святковий обід і часто виходить колядувати. Дотримання цих традицій допомагає відчути духовну гармонію, зміцнити родинні зв’язки та створити особливу атмосферу свята.