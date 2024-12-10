У домашніх умовах підкислити ґрунт можна дуже просто

Деякі рослини віддають перевагу кислому ґрунту, їх називають ацидофілами. Вони краще засвоюють поживні речовини, комфортніше себе почувають у різних середовищах, швидше ростуть і розвиваються, а також рідше хворіють у ґрунтах з високою кислотністю. Яким саме рослинам необхідно регулярно підкислювати ґрунт, пише Ukr.Media.

У домашніх умовах підкислити ґрунт можна дуже просто, використовуючи воду для поливу. Любов до кислих ґрунтів походить від природного середовища рослин. Якщо вони ростуть біля торф'яних боліт або у низинах, то вони віддають перевагу подібному ґрунту і в горщику. Клімат, кількість опадів та «сусіди» впливають на кислотність ґрунту і формують уподобання рослин з самого народження.

Як підкислити ґрунт

Щоб підкислити ґрунт, можна додати у воду:

лимонну кислоту (0,5 г на 1 л води);

щавлеву кислоту, яка знаходиться в листі щавлю та ревеню. Для поливу достатньо додати пару зелених листочків;

аскорбінову кислоту;

мішечок з верховим торфом, який кладуть на дно лійки.

Рослини, які потрібно поливати підкисленою водою

Кімнатні рослини, які потрібно поливати підкисленою водою:

азалія, гортензія, камелія та кімнатні кали віддають перевагу кислому ґрунту. Їх можна поливати злегка підкисленою водою постійно, або міцнішим розчином раз на 2-3 тижні;

драцена, маранта, глоксинія, декабрист, гербера, пуансетія, антуріум, дифенбахія, цикас, пеперомія, клівія, традесканція віддають перевагу слабкокислому ґрунту і їх потрібно поливати підкисленою водою раз на 2 тижні;