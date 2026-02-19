Гірчиця виділяє природні речовини, які стримують розвиток ґрунтових шкідників

Рання весна – ідеальний період для підготовки городу до нового сезону. Замість очікування стабільного тепла варто подбати про родючість ґрунту заздалегідь. Одним із найефективніших способів є висівання гірчиці. Ця культура працює як природне зелене добриво та значно покращує стан землі. Як правильно посіяти, пише ProstoWay.

Що таке сидерат і як працює гірчиця

У цьому випадку гірчицю вирощують не для споживання, а для оздоровлення ґрунту. Вона належить до сидератів – рослин, які висівають для покращення структури та поживності землі. Гірчиця стійка до короткочасних заморозків і швидко нарощує зелену масу. Уже за кілька тижнів після посіву ділянка вкривається густим зеленим покривом.

Коренева система гірчиці розпушує ґрунт на значну глибину, покращуючи доступ повітря та вологи. Завдяки цьому земля стає пухкою й краще підходить для висаджування овочевих культур.

Захист від шкідників і хвороб

Гірчиця виділяє природні речовини, які стримують розвиток ґрунтових шкідників і частини збудників грибкових хвороб. Вона допомагає зменшити кількість нематод та дротяників у ґрунті. Саме тому її часто висівають перед посадкою картоплі та інших овочів, чутливих до ґрунтових інфекцій.

Як правильно використовувати

Насіння висівають густо по поверхні ґрунту й злегка загортають граблями. Норма висіву становить приблизно 100 г на 10 квадратних метрів. Додатковий полив зазвичай не потрібен, якщо в землі достатньо весняної вологи.

Коли рослини досягають висоти 20–30 см, зелену масу скошують і перекопують разом із ґрунтом. Через два-три тижні вона перегниває, збагачуючи землю органічними речовинами та основними елементами живлення.