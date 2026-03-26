Саме навесні закладається основа майбутніх головок часнику. Після зими рослина ослаблена, а нестабільна погода з перепадами температур лише ускладнює розвиток. Проте правильний догляд допомагає швидко відновити ріст і зміцнити культуру.

Коли починати підживлення

Орієнтуватися варто не лише на календар, а й на стан рослини та ґрунту. Оптимальний момент настає, коли температура землі стабільно перевищує +7,5°C, а на рослині вже є щонайменше чотири листки. Легкий сизий відтінок у цей період є природною реакцією і не свідчить про проблему.

Перший етап підживлення

Для старту росту використовують розчин із азотом і магнієм. Найчастіше беруть аміачну селітру та сульфат магнію у рівних пропорціях – приблизно по 20 грамів на 10 літрів води. Така суміш стимулює розвиток листя і зміцнює рослину після холодів.

Чому важливе зволоження ґрунту

Одна з найпоширеніших помилок – внесення добрив у суху землю. У такому випадку поживні речовини засвоюються значно гірше. Правильна схема передбачає три кроки: спочатку зволожити грядку, потім внести розчин, а після цього ще раз полити чистою водою. Це допомагає доставити корисні елементи безпосередньо до коренів.

Другий етап підживлення

Повторне внесення добрив проводять через 2–3 тижні. Якщо весна тепла, інтервал скорочують, якщо прохолодна – трохи збільшують. Склад розчину можна залишити таким самим, адже він уже показав ефективність на першому етапі.

Як уникнути надлишку азоту

Надмірна кількість азоту може зашкодити: рослина почне активно нарощувати листя, але формування головки сповільниться. Саме тому важливо вчасно перейти на калійно-фосфорні суміші, які стимулюють розвиток підземної частини.

Що дає правильна схема догляду

Дотримання простих правил дозволяє максимально використати весняний період. Часник краще переносить стрес, формує міцні головки та дає значно вищий урожай навіть за нестабільних погодних умов.