Схуднути непросто, а ще складніше втримати отриманий результат

Ті, хто намагався схуднути, знають, як непросто позбутися зайвих кілограмів. Утім, ще складнішим завданням є втримати отриманий результат, бо доволі часто втрачені кілограми знову повертаються та ще й із запасом. Як цього не допустити? Гастроентеролог-дієтолог, експерт МОЗ Олег Швець поділився думками з цього приводу. Його поради можуть стати у пригоді тим, хто саме схуднув і намагається втримати отриманий результат.

За словами лікаря, деякі вчені вважають, що людське тіло має певну задану точку ваги, до якої воно повертається. І якщо людина втрачає кілограми, організм намагається знову їх набрати. Та хоч існують докази на користь теорії про задану точку ваги, інші фактори втрати ваги також важливі. І дослідження демонструють, що можна схуднути та знову не набрати зайві кілограми. То що для цього зробити?

Теорія заданої точки ваги

Ця теорія стверджує, що організм намагається підтримувати свою вагу в межах певного діапазону протягом усього дорослого життя. Деякі люди можуть бути худорлявими у молодості та набрати вагу після досягнення середнього віку.

«Згідно з теорією заданої точки ваги, якщо людина починає споживати менше калорій, метаболізм її організму сповільниться. Тобто він буде спалювати менше калорій, навіть якщо рівень фізичної активності не зміниться. Організм також може змінити спосіб засвоєння поживних речовин, або гормональний профіль, що підвищить відчуття голоду. Ці фактори сприяють тому, що людина знову набере зайву вагу», – каже Олег Швець.

Ідея про задану точку ваги є лише теорією, яка ще не має реальних доказів. Дослідники помітили, що багато людей повертаються до певного діапазону ваги, але науково дослідити це непросто, бо складно контролювати, що насправді люди їдять. Більшість досліджень покладаються на суб’єктивні звіти самих учасників, які можуть бути неточними.

Чому організм набирає зайві кілограми?

Якщо організм допомагає відновити втрачену вагу, чи не повинен він допомагати схуднути, коли людина гладшає? Якщо існує система, яка регулює вміст жиру в організмі, чому так легко набрати зайві кілограми? Науковці шукали відповіді і на ці питання.

«Біологи кажуть, що протягом всієї історії голод був однією з найбільших загроз для людини. Тому організм виробив спосіб захиститися від голоду, накопичуючи жир. Лише в останні роки ожиріння стало загрозою для здоров'я. Ймовірно, людство ще не встигло еволюціонувати, щоб відповісти й на цей виклик», – пише лікар.

Що відбувається в організмі при зменшенні надходження калорій?

Лікар каже, що зменшення кількості споживаних калорій спричиняє низку змін в організмі. Деякі з них ускладнюють утримання ваги. Зокрема:

Менший розмір тіла означає, що людина витрачає менше калорій. Тому, щоб утримати вагу, потрібно скоротити споживання їжі.

гормональна перебудова. Рівень лептину, гормону, який відповідає за відчуття ситості, може знизитися. Ймовірно, захочеться їсти більше, щоб відчути насичення. Також може зрости рівень греліну, «гормону голоду», який відповідає за апетит.

Зосередження на їжі. Люди, які обмежують калорії, частіше думають про їжу. Дослідження показують, що у них може загострюватися нюх. Коли їжа пахне і смакує краще, люди часто їдять більше.

Як знову не набрати втрачені кілограми?

Навіть якщо теорія заданої точки ваги працює, каже гастроентеролог, схуднути та утримувати результат можливо. Змінити задану точку ваги здатне повільне схуднення. Воно дає організму час пристосуватися до нового способу харчування. При цьому кращих результатів можна досягти завдяки медичному супроводу терапевта або дієтолога.

«Нещодавні дослідження показують, що близько 20% людей, які дотримуються дієти, не скидають зайву вагу. В Америці є національний реєстр контролю ваги, який відстежує людей, які втратили щонайменше 14 кілограмів і утримують вагу протягом як мінімум одного року. Ці люди регулярно відповідають на запитання про те, як їм це вдається. Наразі дані показують, що люди досягають більшого успіху в довгостроковій втраті ваги після «медичного тригера» — попередження про стан свого здоров'я», – каже лікар.

Крім того, учасники, яким вдається утримувати вагу, найчастіше практикували такі дії: