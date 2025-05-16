Успіх залежить не лише від якості саджанця, а й від місця, ґрунту та поживних речовин

Виноград може стати справжньою окрасою вашої ділянки й джерелом смачних, корисних плодів. Але щоб рослина добре прижилася й дала щедрий урожай, надзвичайно важливо правильно розпочати – з першої посадки. Успіх залежить не лише від якості саджанця, а й від місця, ґрунту та поживних речовин, які ви дасте кущу на старті. «Сенсація» пише, як зробити це з першого разу без помилок.

Правильна підготовка посадкової ями

Перед висаджуванням винограду потрібно викопати яму розміром приблизно 60×60 см. Саме така глибина дозволить кореневій системі отримати доступ до поживних речовин і розвиватися повноцінно. На дно ями додають перегній (два відра), трохи комплексного добрива (наприклад, нітроамофоску) і деревний попіл (дві лопати). Усе це перемішується з невеликою кількістю землі прямо в ямі. Така суміш живитиме рослину протягом перших двох років.

Посадка винограду: кроки для здорового росту

Після того як поживна суміш готова, можна висаджувати саджанець. Його коріння слід розправити, акуратно розташувавши в ямі, і засипати землею. Дуже важливо відразу ж добре полити посаджений кущ, а надалі стежити за вологістю ґрунту. Переливати не варто – застій води загрожує гниттям коренів.

Успіх залежить і від місця

Ще один важливий чинник – місце висадки. Виноград полюбляє сонячні ділянки з пухким і поживним ґрунтом. Перед посадкою обов’язково очистьте землю від бур’янів, які можуть заважати рослині рости.

Як обрати відповідний сорт

Обираючи виноград, не варто орієнтуватися лише на красиву упаковку. Порадьтеся з продавцем, які сорти найкраще приживаються у вашому регіоні. Сорт, адаптований до місцевого клімату, матиме набагато більше шансів на успішне приживлення й рясний урожай уже через пару сезонів.