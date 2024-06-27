Гриби на стовбурі потрібно зрізати гострим садовим інструментом

Трутовики – це паразитичні гриби, які можуть завдати шкоди фруктовим деревам. Вони з’являються внаслідок недостатньої обробки і дезінфекції дерев. Як врятувати свій сад від отруйного гриба, ділиться «Зелена садиба».

Як розпізнати паразитичні гриби

Впізнати гриб-паразитможна за:

м’ясистими плодовими тілами шириною від 12 до більш як 40 см;

за формою сидячі, широкі, пласкуваті, дископодібні чи напівкруглі, без ніжки або зі слабо вираженою бічною ніжкою;

текстура брудно-білувата, жорстка, щільна;

забарвлена шапка – бура, сіра чи коричнева, блискуча чи матова, найчастіше – смугаста, хвиляста, вибоїста;

спори завжди жовті, розташовані з нижньої сторони тіла, дозрівають до серпня, поширюються швидко і різноманітно – від вітру та води до пташок і комах.

утворюють групи або яруси, ніби нашаровуючись один над одним.

Основну шкоду приносять трутовики. Вони формують великі групи, наростаючи вздовж стовбура, а інколи й на гілках ярусами. Супроводжуються поширенням по кільцях деревини білої, бурої, бактеріальної чи іншої гнилі.

Гриби-паразити і їх профілактика

Усі методи профілактики можна умовно розділити на дві групи:

загальні заходи з підтримки здоров’я дерев у садку;

контроль за поширенням грибів-паразитів.

На здорових деревах паразитичні гриби не ростуть. І тут важливий і регулярний догляд, і вчасне реагування на травми, пошкодження та інші проблеми у розвитку рослин. Фактично, основа профілактики – всього лиш звичайний повноцінний догляд за деревами:

поливи за необхідності, особливо якщо дерево не посухостійке чи потребує вологозарядного поливу;

своєчасні підживлення, відсутність дефіциту поживних речовин та мікроелементів;

санітарна обрізка та постійний контроль стану крони, що гарантують своєчасне видалення сухих, пошкоджених гілок;

обробка всіх, навіть найменших ран, зрізів, тріщин на корі та гілках (спочатку фунгіцидом загальної дії, а після підсихання – садовим варом або професійними замазками, герметиками, шпаклівками);

вчасна обробка дупел та розколів;

щорічне очищення кори восени з обов’язковим видаленням всіх відшарувань;

хоча б осіння побілка дерев;

проведення профілактичних обприскувань фунгіцидами у період спокою, в кінці осені або ранньою весною (наприклад, мідним чи залізним купоросом у концентрації 5%);

захист молодих та чутливих дерев від морозобоїн та сонячних опіків.

Захистити садок від поширення спор паразитичних грибів неможливо фізично: їх здалеку приносять і птахи, і комахи, і вітер. Але дещо все ж можна зробити:

вчасно прибирати залишки деревини, не допускати, щоб у садку гнили зламані гілки, спили, колоди;

корчування хворих, старих рослин, пеньків кущів та дерев, що загинули краще не відкладати;

регулярно оглядати сад та сусідні території.

Як врятувати дерево, уражене трутовиком

Щоб максимально продовжити життя дерева, потрібно якнайшвидше видалити плодові тіла.

Робочу зону під ураженим деревом потрібно обов’язково захистити, щоб уникнути ризику попадання навіть найменших частинок, а тим більше спор на землю. Для цього підійде щільна тканина, агроволокно або плівка. Головне, ретельно закрити всю пристовбурову зону, «проекцію» крони дерева.

Обстеживши грибницю, краще спочатку оцінити, з якої сторони зручніше буде працювати. Починати потрібно з верхніх плодових тіл, рухаючись по стовбуру вниз.

Якщо грибниці розвиваються навіть на гілках, починають саме з них. Гілку просто зрізають чи спилюють нижче плодового тіла, повторюючи зрізку до здорових тканин, за сильного ураження – видаляючи гілку на кільце.

Гриби на стовбурі потрібно зрізати гострим садовим інструментом. Головне зняти не окреме тіло гриба, а всю ділянку кори та гнилої деревини під ним.

Рани потрібно оглянути та зачистити до здорових тканин – настільки, наскільки це можливо (ножем, сталевою щіткою, скребком).

Зачищені рани обробляють фунгіцидом (системні препарати, біозасоби, розчин мідного купоросу у концентрації 5% тощо). Зрізи до наступного етапу підсушують.

На всю поверхню ран, обробляючи їх ретельно і без поспіху, потрібно нанести садовий вар, суміш глини з гноєм, шпаклівку для дерев або спеціальну пасту, замазку для заживлення ран на деревах. Для дуже великих пошкоджень краще закріплювати пасти бавовняною тканиною. За поверхнею ран, їх загоєнням потрібно слідкувати, за потреби повторюючи обробку.

Щорічно, восени, після настання холодів дерева доведеться обприскувати системними фунгіцидами для попередження повторного зараження.

Залишки гриба та пошкодженої деревини, навіть найменші лусочки та пил, потрібно знищити, спаливши.