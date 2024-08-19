Найбільш ефективним способом боротьби з вологістю буде осушувач повітря

Підвищена вологість – поширена проблема серед власників квартир, розташованих в старих будівлях, на перших і останніх поверхах. Ігнорувати цю проблему не варто, адже у сирих приміщеннях активно поширюється грибок і пліснява, псуються меблі і з'являється стійкий затхлий запах.

Змініть повсякденні звички

У більшості випадків повсякденні дії, які ми виконуємо, є причиною занадто високого рівня вологості в квартирі, пише Мeblobranie.pl. Іноді досить трохи змінити їх і вологи стане значно менше. Дії, які допоможуть знизити вологість повітря:

накривайте каструлі під час варіння і варіть на повільному вогні;

протирайте поверхні, де осідає волога;

користуйтеся витяжкою;

залишайте двері кухні відкритими під час приготування їжі;

сушіть білизну на вулиці або в сушильній машині;

використовуйте вентилятори;

регулярно провітрюйте приміщення;

відкривайте вікна або двері під час купання.

Осушувач повітря власноруч

Найбільш ефективним способом боротьби з вологістю буде осушувач повітря. Щоб зробити поглинач вологи самостійно, вам знадобиться:

хлористий кальцій у вигляді пластівців або гранул;

шматок дерева;

стара ганчірка;

невелика миска.

Покладіть дерево у тарілку. Налийте хлорид на тканину і щільно зав'яжіть її, а потім покладіть на дерево. Цей осушувач слід розміщувати в місці, де є надмірна вологість. Доказом його дії стане підвищення рівня води в чаші. Замість хлориду кальцію можна також використовувати рис або силікагель (популярні кульки в пакетиках, які вбирають вологу з взуття). Для того, щоб ефективно знизити вологість повітря в квартирі, часто доводиться використовувати кілька, розміщених у різних місцях.

Сода або сіль

Ефективним домашнім засобом від зайвої вологи в домашніх умовах також стануть миски, наповнені харчовою содою або крупною сіллю. Налийте в одну з них в такій кількості, щоб вона заповнила посудину наполовину, потім накрийте марлею (можна стабілізувати її за допомогою гумки). Приблизно через місяць сіль або сода розчиняться і тоді їх потрібно замінити.

Крейда

Ще одним методом зниження вологості повітря є крейда. Вона має гігроскопічні властивості. З її допомогою можна ефективно позбутися від вологи невеликої ділянки – для цього кілька штук слід помістити на вологу поверхню.