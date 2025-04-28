Відчуття печіння після нарізання перцю чилі виникає через олії, які покривають шкіру і дуже важко змиваються

Більшість людей після нарізання гострого перцю без рукавичок стикаються з неприємним печіння у пальцях, яке може тривати годинами. Shuba розповідає, як позбутися печіння на руках після нарізання перцю чилі.

Відчуття печіння після нарізання перцю чилі виникає через олії, які покривають шкіру і дуже важко змиваються. Просте мило та вода, на жаль, не завжди допомагають.

Проте існують прості та дієві способи полегшити стан: