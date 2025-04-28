Як позбутися печіння на руках після нарізання гострого перцю: ефективні методи
Більшість людей після нарізання гострого перцю без рукавичок стикаються з неприємним печіння у пальцях, яке може тривати годинами. Shuba розповідає, як позбутися печіння на руках після нарізання перцю чилі.
Відчуття печіння після нарізання перцю чилі виникає через олії, які покривають шкіру і дуже важко змиваються. Просте мило та вода, на жаль, не завжди допомагають.
Проте існують прості та дієві способи полегшити стан:
Мийний засіб для посуду. Засоби для миття посуду чудово розчиняють масло та жир на посуді, тому може зробити це і на руках. Більшість засобів для миття посуду мають властивості розчинення олії, які перевершують цю здатність у звичайного мила для рук.
Спирт. Олія чилі краще розчиняється в спирті, ніж у воді, тому гарна доза спирту допоможе його змити. Тому такий міцний алкоголь, як горілка, може спрацювати.
Незбиране молоко або йогурт. Перець чилі чудово розчиняється в жирах та олії, ніж у воді, тож спробуйте змастити руки йогуртом або промити молоком. Також ви можете налити молоко або йогурт у миску та замочити руки, доки відчуття печіння не припиниться.