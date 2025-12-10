Запах банана приверне комах, і вони з’їдять пастку, після чого швидко загинуть

Таргани все частіше з’являються навіть у доглянутих квартирах, а боротьба з ними може тривати місяцями. Особливо неприємно, коли шкідники з’являються одразу після ремонту або переїзду в нове житло. Проте існує старий і перевірений спосіб, яким користувалися ще в 90-ті роки, він і сьогодні допомагає позбутися комах практично за одну ніч. Про нього пише ТСН.

Як підготувати ефективну приманку від тарганів

Крок 1. Зваріть густу манну кашу

Приготуйте максимально густу кашу та дайте їй повністю охолонути.

Крок 2. Додайте банан

У мисці змішайте 2-3 столові ложки охолодженої каші з половиною стиглого банана. М’якоть робить суміш ароматною, саме запах приваблює тарганів.

Крок 3. Додайте борну кислоту

Всипте одну чайну ложку борної кислоти та ретельно вимішайте. Борна кислота – популярна домашня пастка проти тарганів: потрапляючи всередину, вона порушує роботу їхнього травлення.

Крок 4. Сформуйте приманки

З отриманої суміші зробіть невеличкі кульки, приблизно з горіх.

Де розкладати приманки

Викладіть кульки у місцях, де таргани з’являються найчастіше:

під раковиною;

за холодильником;

біля плінтусів;

у шафах на кухні;

біля сміттєвого відра.

Запах банана приверне комах, і вони з’їдять пастку, після чого швидко загинуть.

Важливі застереження: