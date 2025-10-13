Тарганів можна відлякати можна безпечним способом

Таргани несуть не лише дискомфорт, а й ризики для здоров’я. Вони переносять бактерії, забруднюють їжу, мешкають у щілинах й важко піддаються повному знищенню лише хімікатами. Але їх можна відлякати безпечним способом – з допомогою натуральних ароматів. Які ефірні олії відлякають тарганів, пише «24 Канал».

Розмарин

Запах розмарину досить інтенсивний і стійкий. Він подразнює рецептори комах, що змушує їх уникати місць із таким ароматом. Ви можете використовувати сухі гілочки або декілька крапель ефірної олії розмарину, розміщуючи їх біля плінтусів, в кутах, під раковинами.

Орегано

Олія орегано містить речовини, які шкідливі для тарганів. Її запах пряний, досить резонансний, і комахи реагують на нього дуже чутливо. Нанесіть декілька крапель на ватні диски і розташуйте їх у важкодоступних місцях – під мийкою, за холодильником, в шафах.

Евкаліпт

Евкаліптова олія містить компоненти, які порушують здатність тарганів орієнтуватися за запахом. Вони втрачають здатність рухатись в направленому порядку та уникають місць із таким ароматом. Змішайте декілька крапель з водою і розпилюйте навколо вікон, дверей, щілин.

М’ята

М’ятний аромат (ментол) для комах стає нервово подразливим. На шкідників він часто діє як нейротоксин: пригнічує їх активність, змушує змінювати маршрут або зовсім залишити приміщення. Розпилюйте або наносіть розчин м’ятної олії у місцях потенційного проникнення: вентиляція, підвіконня, щілини.

Деревій

Деревій має м’який, але характерний аромат, який у сумі з іншими запахами (розмарином чи м’ятою) посилює відштовхувальний ефект. Його можна використовувати на ватні диски або у вигляді настою. Комбінація ароматів часто діє краще, ніж один окремий запах.

Як правильно застосувати аромати

Завжди розбавляйте ефірні олії у воді або інертному носії (як соняшникова або мигдалева олія) перед застосуванням. Створіть спрей: 10-15 крапель обраної олії на 100 мл води і розпилюйте вздовж плінтусів, щілин, навколо труб. Використовуйте ватні диски або шматочки тканини з краплями олії, розміщуйте в темних кутках або під меблями. Повторюйте процедуру кожні кілька днів або коли запах слабшає. Поєднуйте з іншими методами боротьби: чистотою, герметизацією щілин, пастками, борною кислотою.

Борна кислота

Окрім ароматів, борна кислота часто застосовується як доповнення. Вона діє на нервову систему тарганів, коли комаха контактує з нею або проковтує речовину, це призводить до загибелі. Перевага в тому, що борна кислота може впливати й на яйця, які ще не вилупились. Використовується у вигляді порошку або сумішей із приманками.