Надмірна вологість у погребі або підвалі є однією з головних причин псування врожаю та домашніх заготовок. У таких умовах овочі швидко починають гнити, а стіни й полиці вкриваються пліснявою. Щоб уникнути цих проблем, важливо своєчасно нормалізувати мікроклімат приміщення. Про це пишуть «Новини.Info».

Існує простий і доступний спосіб боротьби з вогкістю, який давно використовують досвідчені господарі. Він не потребує складних пристроїв чи дорогих матеріалів і водночас демонструє високу ефективність.

Простий спосіб боротьби з вологою в погребі

Для зниження рівня вологості достатньо розмістити у проблемних зонах погреба або підвалу кілька відер з вапном. Зазвичай використовують від двох до чотирьох ємностей, встановлюючи їх там, де найчастіше утворюється конденсат.

Вапно має властивість активно поглинати зайву вологу з повітря. При цьому воно здатне підтримувати відносно стабільний баланс, віддаючи частину вологи назад у разі надмірної сухості. Така особливість дозволяє створити більш сприятливі умови для зберігання овочів.

Антисептична дія вапна

Окрім регулювання вологості, вапно є потужним природним антисептиком. Воно пригнічує розвиток грибків і плісняви, що особливо важливо для закритих і слабо вентильованих приміщень. Завдяки цьому зменшується ризик зараження овочів і появи неприємного запаху сирості.

Яке вапно підходить для погреба

Для боротьби з вологою найчастіше застосовують гашене вапно. Воно безпечніше у використанні та одразу готове до дії. У разі відсутності гашеного можна використати негашене, з часом воно природно вступить у реакцію з вологою повітря і стане придатним.

Після завершення сезону зберігання вміст відер не потрібно утилізовувати. Навесні його можна використати на городі як добавку до ґрунту.

Вибір ємностей для вапна

Для розміщення вапна підходять різні ємності, однак найкраще використовувати металеві або емальовані відра. Вони міцні, не вбирають запахи та довше служать у вологому середовищі. Пластикові відра також допустимі, але менш практичні.

Безпека та вплив на продукти

За умови правильного розміщення відер вапно є повністю безпечним для овочів і консервації. Важливо лише уникати прямого контакту речовини з продуктами. Додатковою перевагою є усунення затхлого запаху, який часто супроводжує сирі підвальні приміщення.