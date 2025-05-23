Щоб тварини отримували весь необхідний комплекс поживних речовин та не хворіли, потрібно використовувати готовий комбікорм

Запорука успішного розведення кроликів – повноцінний та збалансований раціон. Щоб тварини отримували весь необхідний комплекс поживних речовин та не хворіли, потрібно використовувати готовий комбікорм. Проте важливо правильно його дозувати, щоб не нашкодити здоров’ю тварин. Ava Market розповідає, як правильно годувати комбікормом кролів.

Як правильно давати комбікорм для кролів?

Щоб отримати максимальну користь з продукту, варто розуміти як правильно годувати ним кроликів. Окрім цього, потрібно пам’ятати, що взимку та влітку раціон пухнастих відрізняється. Однак незалежно від пори року у вас повинні бути вироблені такі правила годування кролів:

Корм потрібно давати в один і той же час. Тварини повинні мати постійний доступ до чистої води. Кролиць, які годують дитинчат та малюків до 2,5 місяців годувати потрібно 4 рази на день, а дорослих кролів та молодняк – 2-3 рази.

Також залежно від статі, віку кролика і сезону залежить і кількість корму, який повинна отримувати одна особина. Наприклад, вагітні та кролиці потребують більших обсягів комбікорму, ніж кроленята.

Норми комбікорму на одну особину складають:

Для молодих кролів – від 50 до 250 г залежно від віку. Для кролиць, які годують малюків – 280-640 г залежно від ваги та кількості кроленят в посліді. Для вагітних самок – 180-230 г. Для дорослих кролів – 230 г.

А якщо ваші кролики перебувають на змішаній відгодівлі, то денну норму комбікорму варто поділити навпіл та видавати вранці й ввечері. Вдень тварини вживатимуть соковиті корми, траву та овочі.

Влітку зелень та трава становлять основу раціону кролів, тому норми вживання комбікорму знижуються у 2-3 рази та становлять:

Для молодих кролів – від 20 до 50 г залежно від віку. Для кролиць, які годують малюків – 70-90 г залежно від ваги та кількості кроленят в посліді. для вагітних самок – 50-70 г. для дорослих кролів – 30-70 г.

При цьому вагітні кролиці та ті, що годують, повинні отримувати від 800 до 1200 грамів зелених кормів, а для дорослих особин ця норма нижча – 700 грам.

Врахуйте, що травна система кроликів дуже чутлива. В процесі експериментів зі зміною корму у тварин може початися розлад, проноси, здуття живота або запори. Ці стани небезпечні для кролів і можуть привести до хвороб і навіть загибелі.

Тому перед тим як давати кроликам новий або незвичний комбікорм, переконайтеся, що вони повністю здорові. А новий продукт починайте вводити в раціон поступово, змішуючи його зі старим, звичним кормом і уважно спостерігаючи за поведінкою і здоров'ям вихованців.