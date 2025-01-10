Кролики – ніжні створіння, які чутливі до холоду і потребують особливого догляду, щоб залишатися в теплі та комфорті в холодні місяці

Хоча багато хто з нас радіє зимовому сезону, зниження температури може створити особливі проблеми для наших пухнастих друзів, тому догляд за кроликами взимку надзвичайно важливий. PetsRadar розповідає, як правильно доглядати за кроликом, що живе в кролятнику взимку.

Кролики – ніжні створіння, які чутливі до холоду і потребують особливого догляду, щоб залишатися в теплі та комфорті в холодні місяці. Ветеринарна лікарка Емма Чендлі розповість про способи, які допоможуть зігріти кролика.

Як доглядати за кроликами взимку

Кролики дуже чутливі до холоду і можуть легко захворіти, якщо піддаються впливу суворих зимових температур.

Ось кілька порад щодо догляду за кроликами взимку:

Виберіть відповідний кролятник

Переконайтеся, що ви вибрали один з найкращих вуличних кролятників, виготовлених з міцних матеріалів, таких як дерево. Він повинен бути добре ізольований, щоб належним чином утримувати тепло.

Розміщення клітки

Переконайтеся, що клітка не потрапляє під протяги та не знаходиться в місцях, де вона буде піддаватися впливу дощу, граду або снігу.

Підстилка

Дуже важливо забезпечити тепле спальне місце для вашого кролика, використовуючи найкращу підстилку для кроликів. У зимові місяці їм знадобиться товстий шар свіжого сіна або соломи. Важливо регулярно міняти підстилку, щоб вона не була вологою або забрудненою сечею і фекаліями.

Захистіть клітку від негоди

Переконайтеся, що вона захищена від протягів і накопичення вологи. Перевірте, чи немає тріщин або щілин у деревині. Також важливо щоб будиночок не знаходився у вологому або сирому середовищі.

Температура

Переконайтеся, що в будиночку достатньо тепло вдень і вночі. Для перевірки температури можна використовувати термометр. Взимку температура в крільчатнику повинна бути в межах 15-20℃. Їхнє хутро забезпечує певну природну ізоляцію, але їм все одно потрібна допомога, щоб зігрітися, особливо вночі. Кролики можуть переносити холодні температури, якщо у них є достатній захист від негоди і товстий шар підстилки.

Повноцінне харчування

Завжди слідкуйте за тим, щоб ваш кролик мав достатній запас найкращого сіна. У зимові місяці їм може знадобитися більше їжі, щоб підтримувати рівень енергії. Пропонуйте кролику щоденну норму найкращого корму. Багато кролів полюбляють свіжі овочі, такі як капуста та морква.

Правильна гідратація

Ваш кролик повинен мати доступ до свіжої води 24/7. У холодну погоду кролики можуть дуже швидко зневоднюватися. Ви можете використовувати миску або пляшку з водою з насадкою. Контролюйте, щоб вода була чистою та не замерзла.

Регулярні фізичні вправи

Забезпечте кролику активність – це корисно як для його фізичного, так і для психічного здоров'я.

Відвідайте ветеринара

Не забувайте про щорічні візити до ветеринара. Ветеринар огляне вашого кролика, зробить йому щеплення, проконтролює загальний стан здоров'я та розв’яже будь-які проблеми, що викликають занепокоєння.

Спонукайте кроликів до ігор

Це можуть бути ігри в приміщенні або на свіжому повітрі, але якщо температура дуже низька, кроликам краще перебувати в теплі. Це можна зробити, облаштувавши безпечну закриту зону, де кролик зможе стрибати і досліджувати все навколо. Якщо ви випускаєте кролика на вулицю, він повинен бути під постійним наглядом.

Чи можна кроликам перебувати на вулиці в кролятнику взимку?

Кроликів можна тримати на вулиці в кролятнику в зимові місяці, однак важливо вжити заходів безпеки, щоб забезпечити їм максимальний комфорт. Попри свою пухнасту шубку, кролики все ще схильні до захворювань, пов'язаних з охолодженням, таких як обмороження та переохолодження.

У дикій природі кролики живуть у підземних норах великими групами. Температура там майже не змінюється і зазвичай становить близько 10 °C.

Крільчатник, розміщений на вулиці, не має такої ж ізоляції. Важливо забезпечити кролям, які живуть у крільчатнику на вулиці, постійний доступ до спального місця, яке не пропускає протяги, є сухим і теплим.