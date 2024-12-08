Щоб не втратити свої здібності, гризуни повинні постійно щось вивчати та тренувати пам’ять

Щури – надзвичайно розумні тварини, які за рівнем інтелектуального розвитку перевершують інших гризунів. Їх можна навчити виконувати нескладні трюки, якщо знати, як дресирувати щурів, пише «Твій песик».

Чи важко дресирувати щурів

Ці гризуни постійно спілкуються, діляться інформацією про їжу та знаходять шляхи до неї. Спрямовуючи їх енергію в потрібний напрямок, можна навчити щурів виконувати команди та трюки.

Основні правила дресирування

Тварина повинна бути не надто ситою, але і не голодною. Наївшись щур не виявить інтересу до ласощів. Голодний звір відмовиться йти на контакт. Дресирувати краще в добре знайомому місці, щоб тварина відчувала себе в безпеці. Не можна дресирувати щура в замкнутому просторі, щоб не викликати страх. Предмети для тренувань повинні бути знайомі гризуну. Заохочувати слід невеликою кількістю ласощів, щоб тварина не втратила інтерес. Дресирувати краще в другій половині дня по 20-30 хвилин у 2-3 підходи. Не можна піддавати гризуна небезпеці й застосовувати фізичний вплив. Заборонено карати тварину за невиконання завдань. Команду слід подавати в момент виконання трюку. До нової команди можна переходити тільки після освоєння попередньої. За кожне правильно виконане завдання слід заохочувати ласощами і словесною похвалою.

Важливо пам’ятати, що під час навчання та дресирування не можна використовувати сир – деякі сорти сиру протипоказані гризунам.

Як розпочати тренування?

Дресирування щурів починається зі знайомства з тваринкою та встановлення контакту:

Привчіть щура до його клички, обираючи ім’я зі шиплячими звуками. Вживайте постійний варіант клички, без зменшувальних форм. Частіше беріть тварину на руки, пригощайте ласощами та доглядайте за нею.

Також для встановлення міцного контакту клітку ставлять поруч з господарем, щоб гризун звикав до суспільства людини і його запаху.

Використання клікера

Дресирувати щура можна за допомогою клікера. Це прилад, що видає клацання при натисканні. Клікер використовують в момент виконання команди для вироблення асоціації з дією.

Що можна використовувати для заохочення?

Щоб тварина охоче навчалася, її слід винагороджувати та використовувати ласощі:

відварений рис;

шматочки вареної курки;

гарбузове або соняшникове насіння;

шматочки волоського горіха;

скибочки фруктів.

Щоб не втратити свої здібності, гризуни повинні постійно щось вивчати та тренувати пам’ять. Місце для прогулянок можна обставити трубами, драбинкам або коробками, а також іноді робити перестановку для нових вражень.