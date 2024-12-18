Розуміння причини такої поведінки хом’яка є першим кроком до її вирішення

Хом’яки – чарівні та пухнасті домашні улюбленці, проте іноді їх поведінка може стати проблемою, особливо якщо вони починають кусатися. Це може викликати дискомфорт у власників, зокрема у сім’ях із дітьми, пише Kitipes.

Чому хом’як може кусатися

Розуміння причини такої поведінки хом’яка є першим кроком до її вирішення. Основними факторами, які можуть спровокувати укуси, є:

Стрес і страх: хом'як може почати кусатися, якщо він відчуває стрес чи страх, наприклад, якщо його лякають чи чіпають. Захист території: хом'яки можуть вважати свою клітину або свою територію своєю власністю та захищати її, кусаючи всіх, хто потрапляє до їхньої області видимості. Невдоволення: хом'як може почати кусатися, якщо він не погоджується з тим, що з ним роблять або якщо йому щось не подобається.

Як допомогти хом’якові перестати кусатися