Рано чи пізно кожна сім’я замислюється про домашнього улюбленця. Через алергії, страхи чи небажання брати на себе велику відповідальність кішки та собаки часто не розглядаються. Тому вибір зупиняється на більш невибагливому та маленькому другу – хом’яку, пише Petko.

Чому хом’як – гарний вибір для дітей?

За хом'яком може доглядати навіть дитина з 6-7 років. Зазвичай догляд за хом'ячком прищеплює дитині любов до тварин і відповідальність. Однак ці гризуни живуть всього до 3 років, тому втрата улюбленця буває для маленьких дітей трагедією. Перед тим як завести хом'ячка, поясніть дитині всі нюанси догляду.

На що звернути увагу при виборі хом’яка?

Перед походом у зоомагазин потрібно визначитися з породою, статтю та кількістю хом’яків. У зоомагазині слід ретельно оглянути тваринку:

шерсть хом'яка повинна бути м'якою і чистою, без залисин;

на мордочці не повинно бути засохлих виділень з носа;

шерсть біля попи також повинна бути чистою.

Якщо якийсь пункт не відповідає, це може свідчити про хвороби тварини, що значно скорочує її життя. Врахуйте, що більшість хвороб у хом'яків не лікуються.

Самець чи самка: кого обрати?

Самці хом’яків спокійніші, а самки – активніші та іноді агресивні. Це нічні тварини, тож якщо у вас чутливий сон, клітку краще тримати не біля ліжка. Оптимальний вік для прийняття гризуна в вашу родину – від 3 тижнів до 2 місяців. Дитинчата молодше – ще не зміцніли та не можуть самостійно приймати необхідну кількість їжі, а старші хом’яки складніше звикають до людини, можуть бути агресивні, а самки можуть вже продаватися вагітними.

Яку вибрати породу хом'яка

У природі існує близько 400 порід хом'яків, але домашніми вважаються лише кілька з них.

Сирійський хом'як – найпоширеніша порода. Це гризуни вагою в районі 100 г. Існує величезна кількість забарвлень у цієї породи, а також вони можуть відрізнятися довжиною шерсті. Ця порода досить товариська, легко йде на контакт з людьми, особливо якщо привчати її з раннього дитинства. Раціон сирійських хом'яків складається з насіння, горіхів, а в диких умовах ще й з дрібних комах. Живуть хом'яки в домашніх умовах 3-4 роки. Джунгарський хом'як – теж поширена і відома порода через своє забарвлення. Вони невеликого розміру і важать близько 40-60 грам. Джунгарики відрізняються смугастою коричневою спинкою і світлим животиком. Рідше зустрічаються сірі, руді і білі забарвлення. Ця порода линяє, і їх забарвлення можу змінитися. До людей вони добродушні, а ось з родичами уживаються рідко. Тривалість життя джунгарских хом'ячків в домашніх умовах 2-2,5 року. Але при гарному догляді трапляються і довгожителі віком до 4 років Хом'як Кемпбела – схожий на джунгарського хом'яка і раніше вважався його підвидом. Але на відміну від попередньої породи, ці хом'яки не змінюють колір, у них вушка меншого розміру, на маківці немає темної плями та смужка на спині більш виразна. Хом'ячки Кемпбела бувають всіляких забарвлень, важать вони, так само як і джунгарики, 40-60 г. Це не самі доброзичливі хом'яки, ще й одинаки. Їх не варто заселяти парами або групами в одну клітку, навіть самку з самцем (тільки на період спарювання), бо можливі бійки за територію. У раціоні повинні переважати зернові суміші і овочі. Фрукти і ласощі краще обмежити, оскільки ця порода схильна до діабету, і зайвий цукор шкодить їх здоров'ю. При гарному догляді хом'яки Кемпбела живуть 2-2,5 роки. Хом'як Роборовського – одна з найменших одомашнених порід. Дорослі особини важать близько 30 г. Вони не так часто зустрічаються, як перераховані вище породи, і єдині можуть проживати групами. Через свій маленький розмір цих хом'яків краще заселяти в просторі акваріуми або спеціальні клітки, бо вони часто пробираються між прутами звичайних кліток. Живуть такі хом'ячки 2-3 роки, а при хорошому догляді – до 4 років в домашніх умовах.

Хом’яки – чудові домашні улюбленці, і якщо за ними правильно доглядати, вони принесуть вам море позитивних емоцій.