Чи можна купати хом'яків у звичайній воді: прості правила догляду
Хом’яки – популярні домашні улюбленці, відомі своєю охайністю. Але у власників часто виникає запитання: чи потрібно купати хом’яків у воді? Адже вони самі чудово доглядають за своєю шерстю, пише Kitipes.
Чи потрібно купати хом’яків у воді?
На відміну від собак чи котів, хом’яки не потребують регулярного миття. Це пов’язано з тим, що хом’яки вміють доглядати своє тіло самостійно. Вони облизують свою шерсть і шкіру, щоб позбавитися від бруду та жиру. Якщо хом’якові потрібно швидко очистити шерсть від бруду, він може прийняти «пісочну ванну», в якій катається по піску або харчовій соді.
Однак іноді трапляються ситуації, коли миття хом’яка може знадобитися, наприклад, якщо він сильно забруднився чи не зміг самостійно очистити шерсть. У таких випадках можна використовувати теплу воду та спеціальний шампунь для хом’яків. Важливо пам’ятати, що купання хом’яків має бути рідкісним явищем, і вода повинна бути теплою, але не гарячою.
Ризики купання хом’яків у воді
Купання хом’яків може бути небезпечним, якщо не дотримуватися правил:
Температура води: Занадто гаряча вода може спричинити опіки, а холодна – переохолодження.
Потенційне утоплення: Хом’яки не вміють плавати, тому, якщо ви вирішите купати хом’яка, не залишайте його без нагляду і тримайте його в руках або мокрому рушнику.
Ризик появи інфекцій: Після купання їх необхідно ретельно висушити, щоб уникнути появи грибків чи бактерій на шкірі, чи шерсті.
Як безпечно купати хом’яків у воді
Якщо ви все ж таки вирішили купати свого хом'яка у воді, то необхідно дотримуватися кількох правил:
Виберіть теплу, але не гарячу воду. Температура має бути приблизно такою самою, як у людини у ванні.
Використовуйте спеціальний шампунь для хом'яків або дитячий шампунь без ароматів. Не використовуйте звичайні шампуні для собак або котів, оскільки вони можуть містити інгредієнти, які будуть шкідливими для здоров'я хом'яка.
Помістіть хом'яка у воду, тримаючи його в руках або на мокрому рушнику, щоб він не потонув.
Дбайливо і м'яко помасажуйте шерсть хом'яка, використовуючи шампунь. Не тріть сильно, щоб не викликати подразнення.
Ретельно промийте шампунь із шерсті хом'яка, щоб уникнути можливих інфекцій.
Висушіть хом'яка за допомогою м'якого рушника або фену на низькій температурі.