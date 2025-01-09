Для комфорту вашого кота періодично потрібно робити «манікюр для тварини»

Підрізання кігтів – важливий етап догляду за котом. Навіть якщо у вашого вихованця є спеціальна дряпка, вона не зможе ефективно впоратися з усією довжиною кігтя, а лише підточити його. Тому для комфорту вашого кота (і вашого комфорту теж) періодично потрібно робити «манікюр для тварини». E-zoo розповідає, як швидко і якісно привести кігті вашого кота в порядок.

Які інструменти знадобляться для стрижки кігтів

Щоб безпечно та зручно підстригти кігті вашому коту, варто використовувати спеціальні інструменти:

Кігтеріз-ножиці – цей варіант схожий зі звичайними манікюрними ножицями, різниця лише в тому, що кінці лез закруглені. Це необхідно для того, щоб випадково не травмувати вашого вихованця. Ручка зазвичай виготовлена з нековзного матеріалу. Кігтеріз-секатор – цей інструмент для стрижки пазурів зроблений таким чином, щоб господар випадково не зміг відрізати зайвого, тобто у нього є спеціальний обмежувач. Ручки виготовлені з матеріалу, що не ковзає, як і в попередньому варіанті, а леза також закруглені. Кігтеріз-гільйотина – цей варіант виглядає як тример, і при натисканні на спеціальну кнопку або на саму ручку з'являються різальні леза.

Крім спеціальних інструментів для стрижки кігтів вам також знадобиться тверда пилка і кровоспинний розчин.

Як підстригти кігті коту

Підготуйте всі інструменти та продезінфікуйте, а також ретельно помийте руки. Заспокойте кота, щоб він почувався комфортно. Злегка натисніть на подушечки, щоб оголилися пазурі. Уважно подивіться на них на світло і визначте, де починається рожевенька тканина всередині кігтя – це частина, яку не можна обрізати. Необхідно відрізати лише білий кінчик кігтя. У вільну руку візьміть кігтерізку. Акуратно, не поспішаючи, відріжте білу частину кігтя так, щоб трохи білого все ж таки залишилося (пам'ятаєте, що не можна зачіпати рожеву частину). Візьміть пилочку і підточіть білий кігтик, що залишився. Похваліть свого вихованця.

Якщо ви випадково зачепили рожеву тканину або ваш вихованець різко смикнувся і ви його поранили, не панікуйте. Візьміть кровоспинний розчин і обробіть рану. Вона досить швидко загоїться, але обов'язково наступного разу будьте уважнішими.

Як часто необхідно підстригати кігті

Немає чітких часових меж, коли потрібно стригти кігтики котам. Все залежить від того, як вони швидко відростають та від способу життя вашого улюбленця. Якщо ваш кіт ходить на вулицю, то він відрощуватиме пазурі дуже повільно, тому що вони сточуватимуться в процесі прогулянки. А ось котам, які постійно вдома, ця процедура знадобиться частіше.