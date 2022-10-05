Як тільки цвітіння завершиться, необхідно зрізати секатором або видалити вручну всі насіннєві коробочки

Осінній догляд за вічнозеленими, напіввічнозеленими й листопадними рододендронами та підготовка їх до зими цікавлять багатьох садівників. «Дім і сад» розповідає, як зберегти оригінальну і витончену красу південних екзотичних рослин.

Вологозарядний полив

Рододендрон споживає багато води, тому вологість ґрунту в його прикореневому колі потрібно перевіряти й підтримувати. Недостатній полив в серпні та вересні, коли відбувається формування квіткових бруньок на майбутній сезон, може негативно вплинути на цвітіння наступної весни.

В умовах посушливої осені поливи потрібно виконувати з перервою у 3-4 дні. Під кожну рослину виливають не менш ніж 1-1,5 відра води. Оскільки коріння рододендрона розташоване близько до поверхні, важливо намагатися не розмивати ґрунт, який його закриває.

Вологозарядний полив рододендрона проводять восени за умови відсутності дощів і при досягненні температури менш ніж +2°C. Норма поливу – 3-4 відра води на кожну дорослу рослину. Поливати необхідно всі види рододендронів, але вічнозелені сорти варто іще й обприскувати: насичений вологою чагарник легко перенесе зимові холоди.

Обрізка

Як тільки цвітіння завершиться, необхідно зрізати секатором або видалити вручну всі насіннєві коробочки, щоб рослина не витрачала на них сили. Восени з перервами в кілька років рододендрон омолоджують: вирізають старі гілки, засохлі пагони та сучки, які погано виглядають.

Мульчування

Якщо не захистити мульчею близько розташоване до поверхні коріння рододендрона, воно може замерзнути або висохнути в промерзлій землі. Мульчувати можна торфом (краще вибирати верховий різновид з вищим рівнем кислотності, оскільки рододендрон любить саме кислий ґрунт), хвойним опадом (свіжу хвою застосовувати не можна), корою хвойних дерев (можна використовувати хвойну тирсу).

Перед мульчуванням пристовбурні кола потрібно очистити від бур’яну і сміття, опале листя можна залишити. Шар мульчі під дорослим кущем варто розподілити по всьому колу, його товщина має становити не менше 10 см. Молодим рослинам достатньо 4-5 см шару мульчі.

Підживлення

Закласти квіткові бруньки на наступний сезон допоможуть калійно-фосфорні добрива. Рослину поливають розчином з 1 ст. л. монофосфату калію на 10 л води поверх мульчі. Азотовмісне підживлення варто виключити ще з середини серпня, інакше зростання рододендрона не зупиниться і рослина не буде готуватися до зими, нарощуючи коріння та формуючи квіткові бруньки.

Укриття

Фахівці стверджують, що багато сортів рододендрона спокійно витримують морози до -30°C. Проте є ситуації, у яких чагарник обов’язково потрібно вкрити. Так, сильні морози не рекомендовані молодим рослинам, які ще не досягли чотирирічного віку: їх коренева система може не витримати випробувань. Також захист необхідний вічнозеленим сортам. Крім того, укриття може захистити рослину не тільки від морозу, але й від яскравого сонячного світла в лютому і березні, а також від атаки зимового вітру.

Укривати плівкою рододендрон не можна, оскільки під нею утворюється конденсат, а зайва волога може серйозно нашкодити рослині. Тому перевагу віддають повітропроникним матеріалам: мішковині, спанбонду, лутрасилу. Захист встановлюють, коли температура повітря коливається в межах від -8 до -10°C. Якщо зробити це раніше, рослина може перегрітися, зіпріти й загинути.

Розлогі гілки рододендрона восени стягують шпагатом, навколо куща споруджують пірамідальний каркас з дерев’яних кілків або арматури. Конструкцію встановлюють так, щоб кущ опинився у її середині та не торкався стінок гілками. Каркас обертають нетканим матеріалом і закріплюють мотузкою або шпагатом.

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