Перезволоження ґрунту може призвести до гниття коренів і різних захворювань рослин

Правильний полив розсади забезпечує достатню кількість води для рослин, не пошкоджуючи їхнє коріння і не створюючи умов для розвитку грибкових інфекцій. Як цього досягти, розповідає Ukr.Media.

Режим поливу

Розсаду потрібно поливати регулярно, але не надмірно. Зазвичай розсаду поливають один раз на день або раз на два дні, залежно від погодних умов і стану ґрунту. Краще поливати розсаду рано вранці або пізно ввечері, коли сонце не таке яскраве і спекотне, а вода краще утримується в ґрунті.

Кількість води

Кількість води, необхідна для поливу розсади, залежить від багатьох чинників, таких як розмір і вік рослин, температура довкілля і вологість ґрунту. Загалом розсаду потрібно поливати так, щоб ґрунт залишався вологим, але не надто мокрим.

Тип води

Використання якісної води для поливу розсади дуже важливе. Жорстка вода може містити зайву кількість мінералів, які можуть накопичуватися в ґрунті і пошкодити коріння рослин. Питна вода або дистильована вода є найкращими варіантами для поливу розсади.

Метод поливу

Полив знизу

Полив знизу є більш ефективним, ніж полив зверху. Під час поливу зверху, вода може потрапляти на листя і стебла рослин, що може спричиняти різні захворювання і гниття. Полив знизу забезпечує достатню кількість води для коренів, і при цьому рослини менше схильні до захворювань.

Для поливу знизу можна використовувати спеціальні піддони, які допоможуть зберегти воду і полегшать процес поливу. Для цього потрібно налити невелику кількість води в піддон і поставити ємність із розсадою на піддон на деякий час. Вода буде поступово всмоктуватися в ґрунт через отвори в дні ємності.

Крапельний полив

Цей метод дозволяє точно дозувати кількість води і запобігає її потраплянню на листя.

Полив за допомогою розпилювача

Дозволяє розподілити воду рівномірно по всій поверхні розсади. Але слід пам'ятати, що при такому методі є ризик розвитку грибкових інфекцій.

Перевірка вологості ґрунту

Для визначення потреби в поливі слід перевіряти вологість ґрунту. Для цього потрібно вставити паличку або палець у землю на глибину кількох сантиметрів. Якщо ґрунт залишається сухим, значить потрібно полити розсаду.

Запобігання перезволоженню

Перезволоження ґрунту може призвести до гниття коренів і різних захворювань рослин. Щоб запобігти перезволоженню, можна використовувати спеціальні глиняні конуси або керамічні крапельниці, які дають змогу контролювати кількість води, що надходить у ґрунт.