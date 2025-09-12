Основою успішної посадки є правильно підготовлений ґрунт

Осіння посадка полуниці може стати запорукою щедрого врожаю наступного сезону, якщо дотримуватися кількох ключових умов. «Флористікс» пише про чотири основні чинники, що впливають на успішне вкорінення та підготовку кущів до зими.

Умова 1 – підготовка ґрунту

Основою успішної посадки є правильно підготовлений ґрунт. За тиждень до висаджування рекомендується провести культивацію і внести перепрілий гній із розрахунку 10 кг на 1 м². Після цього грядку залишають для стабілізації процесів у ґрунті.

У разі відсутності попередньої підготовки, її можна виконати безпосередньо перед посадкою. Навіть затримка в термінах буде кращою за повну відсутність підживлення. Органічні добрива забезпечать полуницю поживними речовинами на весь період плодоношення – 3-4 роки. Також доцільно внести по 70 г/м² суперфосфату (простого або подвійного), який стимулює розвиток кореневої системи.

Умова 2 – оптимальні терміни посадки

Терміни висаджування залежать від типу розсади. Саджанці із закритою кореневою системою можна висаджувати протягом усього теплого сезону – від весни до пізньої осені, оскільки пересадка не порушує цілісність коренів.

Інша ситуація з розсадою з відкритим корінням. Для вересневої посадки бажано, щоб на рослині було не більше трьох листків. Надмірна кількість листя під час спекотного дня призводить до надмірного випаровування вологи, а недостатньо розвинене коріння не встигає її компенсувати. Якщо ж висадка планується на жовтень, допускається залишати по 4-5 листків: при зниженні температури процес транспірації уповільнюється, і ризик зневоднення зменшується.

Слід також врахувати, що обмінні процеси в рослині тривають навіть під снігом. Вересневі саджанці мають час для нарощування листя до зими, тоді як пізні – ні. Саме тому при жовтневій посадці кількість листя не зменшують.

Умова 3 – правильна техніка посадки

Розсаду з відкритим корінням потрібно попередньо підготувати: укоротити корінці до 5 см та замочити їх у воді на 2 години для зволоження. Посадку проводять у добре политі борозни – найкраще приживається розсада, висаджена у вологу ґрунтову масу.

Для рівномірного розміщення саджанців рекомендується використовувати розмітку по натягнутій мотузці. Стандартна схема висаджування дворядкова: 35-40 см між кущами в ряду, 60 см між рядками, 90 см між блоками рядків. Такий підхід зручний для подальшого вирощування розсади з дочірніх розеток.

Для вирощування полуниці на врожай також застосовується чотирирядкова схема з міжряддям 50 см. Відстань між такими грядками – 70-80 см. Це дозволяє комфортно доглядати за рослинами з обох боків.

Саджанці висаджують на відповідну глибину, стежачи, щоб точка росту (серцевина) залишалася на рівні ґрунту. Після заповнення лунки ґрунт ущільнюють навколо рослини.

Умова 4 – полив стимулятором коренеутворення

Формування сильної кореневої системи до настання холодів – важлива умова для подальшого розвитку полуниці. На цьому етапі варто провести полив спеціальним розчином стимулятора коренеутворення, наприклад, препаратом на основі альгінової кислоти, поліцукрів та фітогормонів. Ці речовини сприяють укоріненню, знижують стрес при пересадці та підвищують стійкість до зовнішніх чинників.

Для приготування розчину стандартно використовують 30 мл препарату на 10 л води. Полив виконують обережно, зволожуючи лише зону коренів.