Щоб посіяти айстри на зиму, вам потрібно спочатку зайнятися підготовкою місця та ґрунту

Айстри – це прекрасні квіти, які можуть цвісти з травня до листопада. І багато садівників садять айстри під зиму, щоб цвітіння розпочалося на 2-3 тижні раніше, ніж зазвичай. ProstoWay розповідає, як правильно сіяти айстри на зиму.

Як правильно сіяти айстри на зиму?

Спочатку потрібно зайнятися підготовкою місця та ґрунту. Для цих квітів потрібне місце, яке буде добре освітлюватися, а також пухкий та родючий ґрунт.

Внесіть на обрану ділянку перегній та трохи суперфосфату, після чого перекопайте його та зробіть борозни, глибина яких становитиме 2 сантиметри.

Зверху просипте поглиблення, що вийшло в землі, просіяним деревним попелом, після чого накрийте їх плівкою і чекайте морозів. Посів насіння айстри можна проводити лише тоді, коли настануть стійкі холоди. Тоді вам залишиться висіяти насіння в промерзлу землю та присипати їх підготовленим ґрунтом.