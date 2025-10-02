Завдяки компактним розмірам, ці рослини легко вирощувати в контейнерах

Осінь не означає кінець садового сезону, навпаки, це час, коли природа переливається теплими кольорами. Якщо хочете зберегти яскраву палітру на подвір’ї, балконі чи біля входу до будинку, варто звернути увагу на декоративні рослини, які чудово почуваються в горщиках і не бояться прохолодної погоди. Які квіти посадити, пише «24 Канал».

Осінні квіти для вирощування в горщиках

Хризантеми

Ці компактні кущі утворюють яскраві квіткові «шапки», які залишаються привабливими навіть при перших заморозках. Різноманіття кольорів дає змогу створити гармонійну осінню композицію.

Братки

Милі й невибагливі, братки – класика осіннього декору. Їх можна висаджувати навіть у невеликі горщики на підвіконня чи балкон.

Шавлія

Цвіте ще з літа й продовжує радувати око до пізньої осені. Добре переносить прохолоду та посуху.

Айстри

Рожеві, фіолетові, сині й білі айстри – не лише декоративні, а й приваблюють корисних комах. Ідеальні для створення живих букетів прямо у дворі.

Декоративна капуста

Має гарні кучеряві листки фіолетового, зеленого або білого кольору. Витримує заморозки і зберігає декоративність навіть у листопаді.

Які рослини краще не висаджувати восени

Попри бажання прикрасити ділянку якомога більшою кількістю квітів, деякі види висаджувати восени не рекомендується. Це пов'язано з їхньою чутливістю до морозів або повільною адаптацією до ґрунту.

Широколисті вічнозелені культури

До них належать самшит, падуб, магнолія, гарденія. У зимовий період вони втрачають багато вологи, а слабка коренева система не встигає забезпечити їх водою.

Фруктові дерева, троянди з відкритим корінням, півонії

Ці рослини краще висаджувати навесні, коли ґрунт теплий і сприяє активному вкоріненню.

Літні цибулинні й однорічники

Жоржини, кали, фрезії – теплолюбні, їх садять після того, як мине загроза заморозків.

Холодочутливі чагарники

Наприклад, гортензія чи мирт. Осіння посадка може обернутися втратою рослини до весни, особливо в регіонах із суворим кліматом.