Обираючи рослини для огорожі, варто враховувати не лише зовнішній вигляд

Живопліт не обов’язково постійно потребує стрижки, підживлення та поливу. Деякі рослини не просто витримують мінімальний догляд, а навпаки – краще розвиваються, якщо їх не турбувати. Саме такі варіанти ідеально підходять для тих, хто хоче мати акуратну зелену межу на ділянці, але не має бажання щомісяця тримати в руках секатор. Детальніше про невибагливі живоплоти пише УНІАН.

Одним з найкращих прикладів є глід. Він добре переносить посуху та мороз, і лише зрідка потребує легкої обрізки. Завдяки густому листю та колючим гілкам цей чагарник утворює надійний живий паркан, а весною ще й тішить цвітінням. Крім того, у ньому охоче гніздяться птахи.

Не менш цікавим варіантом є тис. Ця вічнозелена рослина зростає повільно, проте формує щільну огорожу. Вона не вимагає регулярного підживлення, легко переживає зиму, а її щільне темне листя гарно контрастує з іншими елементами ландшафту. Варто пам’ятати, що всі частини тису отруйні, тому при роботі з ним бажано користуватися рукавичками.

Вогняна шипшина або піраканта зберігає листя взимку, має яскраві ягоди, приваблює птахів і легко приживається у різних умовах – на сонці або в півтіні. До переваг належить морозостійкість і здатність швидко розростатися. Єдиний момент – кущі досить колючі, тож варто розміщувати їх подалі від доріжок.

Пляжна троянда (Rosa rugosa) не боїться морозів, легко росте навіть на бідному піщаному ґрунті, а її пишне цвітіння не потребує інтенсивного догляду. Цей сорт стійкий до хвороб, добре тримає форму й створює щільну, декоративну огорожу.

Для нижчих живоплотів ідеально підійде чагарниковий звіробій. Його висота рідко перевищує один метр, зате він формує густий зелений масив із яскравими жовтими квітами. Найкраще звіробій розвивається на сонячних ділянках, де не потрібно його підживлювати чи поливати. У затінених зонах він стає менш густим і не цвіте.

Обираючи рослини для огорожі, варто враховувати не лише зовнішній вигляд, а й здатність швидко поширюватися. Деякі з них можуть виявитися інвазійними, і у майбутньому з ними буде важко впоратися. Але якщо місце обрано вдало – ці п’ять рослин дадуть змогу створити живопліт, який росте сам собою і не вимагає постійної уваги.