Щоб посадити айстри, існує два основних способи

Айстри – це одні з найбільш популярних квітів у садах, які радують своєю красою та різноманіттям кольорів. Вони можуть стати яскравим акцентом у будь-якому ландшафтному дизайні. Проте, щоб айстри порадували своїм буйним цвітінням, важливо знати, коли і як правильно їх посадити, а також як забезпечити правильний догляд для досягнення найкращих результатів. Про це пише «Яскрава клумба».

Коли і як садити айстри

Щоб посадити айстри, існує два основних способи: посів насіння безпосередньо в ґрунт і вирощування розсади в домашніх умовах. Якщо ви вибрали перший варіант, то робити це потрібно тоді, коли температура стабільно тримається вище +10°C, зазвичай на початку або в середині травня.

В іншому випадку, для отримання більш раннього цвітіння, можна посіяти насіння на розсаду вдома за 1-1,5 місяця до посадки у відкритий ґрунт. Однак не поспішайте з посівами, адже розсада може бути готова до висадки раніше, ніж земля прогріється, і тоді процес адаптації стане для неї стресовим.

Як правильно пророщувати насіння айстри

Що стосується пророщування насіння айстр, то цей процес є необхідним лише для розсади. Якщо ви плануєте садити айстри безпосередньо в ґрунт або теплицю, то насіння краще не замочувати, а висаджувати сухим. Для пророщування насіння можна використовувати марлю або іншу повітропроникну тканину. Замочіть насіння в марганцівці, загорніть у тканину і тримайте в пакеті, періодично зволожуючи. У теплому приміщенні насіння проростає за 6-7 днів, і ви можете побачити перші паростки.

Поради щодо поливу та зволоження

Перш за все, необхідно слідкувати за тим, щоб ґрунт не пересихав, але й не був занадто вологим. У разі надмірної вологості коріння може загнити, що негативно позначиться на рості рослин. Полив має бути регулярним, але помірним, особливо на етапі пророщування і росту розсади. Використовуйте розпилювач, щоб рівномірно зволожувати верхній шар ґрунту, не допускаючи утворення застою води.

Чому не варто висаджувати айстри на одне місце з іншими рослинами

Айстри не слід висаджувати на місці, де раніше росли рослини, схильні до захворювань, таких як фузаріоз. Цей грибок може залишатися в ґрунті навіть кілька років і призводити до захворювання нових рослин. Також айстри не рекомендується висаджувати на місці, де вирощувалися гладіолуси, оскільки ці рослини мають схожі проблеми з хворобами.