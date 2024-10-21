Оптимальний нагрів радіатора відбувається, коли вода входить зверху і виходить знизу

З настанням холодів в Україні традиційно розпочинається опалювальний сезон. Це може призвести до проблем з системою обігріву в приватних та багатоквартирних будинках через їх заповітрювання. Про те, як спустити повітря з батареї, пише Мoyo.

Коли час випустити повітря з батареї

Оптимальний нагрів радіатора відбувається, коли вода входить зверху і виходить знизу. Якщо повітря потрапляє в батарею, деякі секції, далекі від джерела тепла, залишаються холодними. Іноді через повітря у системі тепло не досягає деяких радіаторів. Типові причини:

занадто швидке заповнення системи теплоносієм;

недостатній тиск у трубах;

перегрів теплоносія.

Повітря в радіаторі під час першого запуску опалення часто є результатом неправильного монтажу. Наприклад, можливо, що монтажники зробили помилку при налаштуванні ухилів труб в системі з природнім циркулюванням.

Як правильно спустити повітря з батареї

Краник Маєвського (повітровідвідник) працює в такий спосіб: при відкручуванні викруткою або ключем відкривається невеликий отвір, через який повітря виходить з водою. За відсутності повітря виходить один теплоносій.

При позбавленні від повітряних пробок 2-поверхового дому починають з радіаторів, встановлених на першому поверсі. У саморобних батареях, зварених з труб, іноді використовують альтернативне рішення для випуску повітря. У верхній частині радіатора просвердлюють отвір діаметром у пару міліметрів, нарізають різьблення та закривають отвір гвинтом з латуні або іншого металу, не схильного до корозії. При монтажі ревізійної «арматури» використовують невелику кількість підмотування.

Підготувати все потрібне

Для того, щоб уникнути попадання брудної води на шпалери чи інші оздоблювальні матеріали, підготуйте ганчірку для обгортання крана. Вам також знадобиться відро або літрова мірка.

Відкрити кран

Існують два варіанти: можна крутити ключем або використовувати викрутку. Якщо у батареї є повітря, воно почне виходити разом з водою, супроводжуючись гучним шипінням. Орієнтуйтеся на потік, що виходить з радіатора: якщо повітря з водою виходить ривками і з шипінням, значить потрібно спістити ще трохи повітря, теплоносій без повітря випускатиме воду спокійно і рівномірно.

Закрити кран

Після виходу повітря акуратно закрийте кран. Процедура, як і відкриття, не потребує особливих зусиль. Якщо встановлювали ключ, зніміть його, щоб уникнути випадкового відкривання. Протріть місце спуску повітря сухою ганчіркою. Впевніться, що добре закрили: вода не капає, не підтікає.