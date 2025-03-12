Для того, щоб страва вийшла смачною і корисною, важливо правильно вибрати серця

Курячі серця – доступний та корисний субпродукт, який відзначається високим вмістом білка та низькою калорійністю. Ukr.Media розповідає, як правильно обирати цей продукт.

Як обрати курячі серця

1. Охолоджене м'ясо має бути насиченого темного кольору: червоного чи червоно-коричневого з білим, чи світлим жиром. Якщо субпродукт зблід – швидше за все, він був заморожений, а варені курячі серця в результаті вийдуть несмачними.

2. Синій або сіро-синій відтінок говорить про те, що м'ясо починає псуватися.

3. Свіжі курячі серця повинні бути гладкими та пружними, вологими, але без слизу та липкого нальоту. Якщо м'ясо здається занадто м'яким – його майже напевно заморожували, а потім розморозили. Такі субпродукти краще не купувати.

4. У серця, як і взагалі у курки, не повинно бути різкого або затхлого запаху. Він також говорить про те, що продукт не дуже свіжий.

5. Якщо купуєте заморожені серця – уважно подивіться на пачку. У ній практично не повинно бути льоду.