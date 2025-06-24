Перед тим, як вивести гусенят в інкубаторів, необхідно зачекати певний проміжок часу, за який вдасться зібрати необхідну кількість яєць

Інкубація гусячих яєць потребує точного дотримання умов та режимів. Щоб отримати здорових гусенят, важливо не лише обрати якісні яйця, а й уважно стежити за всім процесом. Papuga Info розповідає, як правильно вивести гусенят в інкубаторі.

Вибір та зберігання яєць

Перед тим, як вивести гусенят в інкубаторів, необхідно зачекати певний проміжок часу, за який вдасться зібрати необхідну кількість яєць. Тому, потрібно витримувати температуру у межах 10-15°C, витримуючи гусячі яйця. Також кожне яйце потрібно класти виключно на бік.

Невідомо скільки днів займе збирання яєць, адже все залежить від кількості поголів’я та особливостей організму гуски. Проте потрібно пам’ятати, що зберігати перед закладкою в апарат яйця можна максимум сім днів. Щоб урятувати зародки, на п’ятий день яйця перевертають на інший бік.

Важливо зробити правильний відбір яєць на початковому етапі. Вибрати при цьому слід яйця середнього розміру, що має правильну форму. Також не можна, щоб на шкарлупі були тріщини та різні дефекти.

Оцінити якість яєць можна за допомогою овоскопу або звичайної лампи. Яйця придатні до інкубації мають такі характеристики:

Шкарлупа максимально рівна, на ній немає жодних дефектів. Жовток локалізується точно по центру. При розгляді білка не видно затемнення та плями. При повороті жовток досить швидко повертається до початкового положення.

Як вивести гусенят в інкубаторі?

Важливо проводити інкубацію яєць за правилами, адже від цього залежить, скільки пташенят виживе та матиме міцне здоров’я. Слід дотримуватись таких основних рекомендацій:

Підтримка потрібної температурі. Протягом перших днів вона становить 38°C, після чого знижується однією градус; Контроль рівня вологості. Рідина з канавок не повинна зникати ніколи; Регулярні перевороти яєць на 180°C та встановлення їх вгору виключно тупим кінцем.

Сама схема процесів під час виведення гусенят у спеціальному апараті неймовірно проста та навіть незмінна. Перед самою закладкою всю продукцію промивають у розчині марганцівки з метою її знезараження. У цю рідину яйця поміщають за кілька годин до передбачуваної закладки лише на три хвилини.

Щойно оброблені в розчині яйця не обтирають, а дають час просохнути самостійно. Завдяки цьому вдасться зберегти цілісність захисної оболонки. Після такої підготовки яйця вже викладають в апарат на ґрати. При цьому стежать за тим, щоб кожен екземпляр лежав на боці, а не якось інакше.

Протягом перший семи днів в апараті витримується температура рівно 38°C. У ці сім днів яйця регулярно обприскують водою. Потім упродовж тижня цей процес не здійснюють. Знову обприскування починають виконувати вже на п’ятнадцятий день.

Рекомендується олівцем на кожному яйці підписати дату здійснення закладки. Насамперед це потрібно для того, щоб завчасно дізнатися про ймовірну дату появи на світ пташенят. Це також важливо в тому випадку, якщо ви плануєте в найближчому майбутньому робити ще одну або кілька закладок.

Для того, щоб надалі не з’явилось проблем у процесі повороту яєць, їх у верхній частині позначають буквою В, а в нижній – М. Перевертати яйця слід щонайменше тричі протягом дня. В іншому випадку зародок може прирости до однієї зі стін. Ці дії потрібно виконувати максимально швидко, щоб яйце не встигло навіть охолонути.

Протягом перших десяти днів інкубації яйця не піддають охолодженню. Починаючи з одинадцятого дня кришку щодня відкривають на п’ять, максимум десять хвилин. З другої половини періоду інкубації, тимчасовий інтервал охолодження поступово збільшують до пів години та виконують дані маніпуляції не тільки вранішній, а й у вечірній час. У цей час температура витримується на позначці 37,8°C. Одноразово протягом дня всі яйця оббризкують теплою водою або максимально слабким розчином марганцівки.

Птахівники, які вже неодноразово займалися виведенням гусенят, рекомендують також додавати у воду невелику кількість оцту. На склянку води достатньо буде 5 крапель оцту.

За допомогою цього розчину вдається розм’якшити шкаралупу, щоб гусятам надалі було простіше вибратися назовні. Відразу після завершення процесу обприскування всі яйця протягом двадцяти хвилин охолоджують.

Також варто не забувати про перевірку яєць на відбракування. Вперше таку перевірку роблять на десятий день з моменту закладки. Наступний раз здійснюється лише на двадцять першу добу. Під час перевірки варто використовувати овоскоп.

Як зрозуміти, що яйце йде в брак:

Оглядаючи яйце просвіти допускаються лише в області тупого кінчика. Контури повітряної камери стають нерівними. А у разі загибелі зародка ви побачите темну пляму в якій відсутні судини, і такі екземпляри одразу відбраковуються.

На 28 день яйця дістають з апарата, а на ґрати викладають тканину. Це потрібно для того, щоб курчата не пошкодили згодом свої лапи. Температуру тепер знижують до 37°C, але при цьому вологість підвищують до дев’яноста.

Лише після цього яйця знову кладуть в інкубатор. Тепер їх уже обприскують з інтервалом в 6 годин до моменту появи світ гусенят.