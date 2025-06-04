Щоб уникнути помилок, важливо знати, що не можна давати малюкам у перші тижні життя

Годування гусенят вимагає особливої обережності, адже деякі продукти можуть нашкодити їхньому здоров’ю. Щоб уникнути помилок, важливо знати, що не можна давати малюкам у перші тижні життя. УНІАН розповідає, які продукти шкідливі для гусенят.

Що не можна давати гусенятам?

У природі дорослі гуси їдять переважно рослинну їжу, хоча можуть іноді з’їсти черв’яків, жучків або дрібну рибу. Проте гусенят годувати зеленню одразу ж після народження не можна.

У перший день після народження гусенятам потрібно давати лише воду. На другий, третій та четвертий день – давати лише жовток яйця з подрібненою зеленою цибулею. На п’ятий день можна вводити сир. І тільки після цього в раціон гусенят можна додавати різну зелень. З кожним днем зелені можна давати все більше і більше, але нових продуктів у раціоні повинно бути не більше 15% і щоразу потрібно спостерігати, як гусенята на них реагують.

Також гусенятам не можна давати занадто рідку та подрібнену їжу. Консистенція має бути такою, щоб, стиснувши в руці, вона розсипалась. В іншому ж випадку їжа забиватиме носові отвори, спричиняючи запалення порожнини носа і гусенята можуть загинути.

Не менш важливо стежити за якістю води. Вона має бути свіжою, кип’яченою та в постійному доступі. Адже гусенята не тільки п’ють її, а й промивають дзьоби.