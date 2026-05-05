Основна причина появи – надлишок води

Зелений наліт у ємкостях з розсадою часто плутають із мохом або пліснявою. Насправді це мікроскопічні водорості, які активно розвиваються у вологому середовищі. Що з ними робити і чи шкідиві вони для розсади, пише Radio Club.

Основна причина їх появи – надлишок води. Якщо ґрунт постійно вологий, створюються ідеальні умови для росту таких організмів. Додатково впливає яскраве освітлення та підвищена кислотність ґрунту.

Чим кисліше середовище, тим швидше наліт поширюється по поверхні.

Чим небезпечний зелений шар

На перший погляд здається, що це лише зовнішній недолік. Але насправді зелений шар створює щільну плівку на поверхні ґрунту.

Через це погіршується доступ повітря до коріння. Рослини починають рости повільніше, виглядають слабшими і гірше переносять несприятливі умови.

У запущених випадках може з’явитися загнивання коренів, що значно ускладнює вирощування розсади.

Як швидко позбутися нальоту

Один із простих способів – використати розчин харчової соди. Вона змінює кислотність ґрунту і робить середовище менш сприятливим для водоростей.

Для цього достатньо розчинити чайну ложку соди в літрі відстояної води і один раз полити ґрунт. Важливо не потрапляти на листя.

Зазвичай вже через добу наліт починає світлішати, а за кілька днів зникає. Повторювати процедуру часто не варто, щоб не порушити баланс ґрунту.

Як запобігти повторній появі

Щоб проблема не повернулася, потрібно скоригувати догляд за розсадою.

Полив має бути помірним. Верхній шар ґрунту повинен трохи підсихати між зволоженнями.

Краще поливати через піддон, це дозволяє зменшити вологість на поверхні.

Також допомагає тонкий шар піску або керамзиту. Він перекриває доступ світла до ґрунту і стримує розвиток водоростей.

Не менш важлива вентиляція. Легкий рух повітря допомагає швидше висушувати поверхню і не дає нальоту з’являтися знову.