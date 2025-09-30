Багато продуктів розроблено для запобігання конденсації, від дорогих осушувачів повітря до одноразових поглиначів вологи

Конденсат на вікнах – часто проблема, особливо коли температура зовні знижується. Проте існує простий спосіб, який допоможе значно зменшити його кількість вже за одну ніч. Express розповідає, як це зробити за допомогою одного просто інгредієнту.

Багато продуктів розроблено для запобігання конденсації, від дорогих осушувачів повітря до одноразових поглиначів вологи. Проте якщо залишити миску з поглинальним натуральним інгредієнтом поруч із вікном, це може запобігти утворенню конденсату цілком природним шляхом.

Енді Елліс, експерт з питань дому та саду на Posh, розповіла, що сіль має здатність природним чином поглинати вологу з повітря та, по суті, висушувати його. Наповніть неглибоку миску або невелику банку кухонною або кам’яною сіллю та поставте біля вікон.

Експерти з Money Wellness додали, що ви швидко помітите різницю, оскільки рівень конденсату знизиться вже через день. А сіль може почорніти або стати вологою, як тільки досягне максимального рівня насичення, і тоді її слід замінити.