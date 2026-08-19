У солодкого перцю є дві стадії стиглості

У серпні солодкий перець активно наливається, але не всі плоди встигають змінити зелений колір на характерний для сорту до приходу холодів. Якщо на кущах багато зав’язі, рослині доводиться розподіляти поживні речовини між великою кількістю плодів. Як пришвидшити дозрівання перцю, пише VSN.

Чому зелений перець довго не червоніє

У солодкого перцю є дві стадії стиглості. Технічна настає тоді, коли плід уже сформувався та досяг потрібного розміру, але ще залишається зеленим. Під час біологічної стиглості він набуває характерного для сорту кольору – червоного, жовтого, помаранчевого або іншого.

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Між цими етапами може минути досить багато часу. Якщо кущ має велику кількість плодів, дозрівання кожного з них може тривати довше, адже рослина розподіляє свої ресурси між усією зав’яззю.

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Які плоди варто знімати першими

Якщо кущ перевантажений плодами, частину перців, які вже досягли технічної стиглості, можна зняти. Це дозволить рослині спрямувати більше поживних речовин до плодів, що залишилися на кущі.

Збирайте великі сформовані перці, які вже досягли характерного для сорту розміру. Для зрізання краще використовувати гострі ножиці або секатор, а не відривати плоди руками. Так ви зменшите ризик пошкодити стебло та саму рослину.

Зняті плоди можна залишити дозрівати в приміщенні. За сприятливих умов вони поступово набирають властивого сорту кольору.

Приберіть зайві пагони та зав’язь

У другій половині серпня варто уважно оглянути кущі. Пагони без квітів і плодів, які лише загущують рослину, можна видалити. Вони споживають частину поживних речовин, хоча вже не дають помітного внеску у врожай.

Також не варто залишати надмірну кількість нових квітів і дрібної зав’язі, якщо до завершення сезону їм уже не вистачить часу для повноцінного розвитку. Наприкінці літа краще зосередити сили куща на вже сформованих плодах.

Чи потрібно прищипувати верхівку перцю

У другій половині серпня верхівку куща можна прищипнути, якщо рослина продовжує активно рости й утворювати нові квіти, які вже навряд чи встигнуть сформувати повноцінні плоди до холодів.

Таке обмеження росту допомагає спрямувати ресурси на плоди, які вже сформувалися. Проте не варто проводити сильне обрізування здорового куща без потреби. Достатньо прибрати верхівкову точку росту та зайві пагони, які явно не дадуть корисного врожаю до завершення сезону.

Чим підживити перець у серпні

У серпні потреби рослини відрізняються від весняного періоду, коли кущ активно нарощує зелену масу. Надмірне внесення азотних добрив наприкінці сезону може стимулювати ріст листя та нових пагонів замість активного дозрівання плодів.

У цей період основну увагу приділяють калію та фосфору, які потрібні рослинам під час плодоношення. Добриво підбирайте відповідно до стану кущів та рекомендацій виробника, не перевищуючи зазначених норм.

Для підживлення також можна використовувати деревний попіл, якщо він отриманий із чистої деревини без фарби, лаку чи інших домішок. Його застосовують у помірній кількості, оскільки надлишок попелу може змінювати реакцію ґрунту.